Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση να δώσει καθαρές απαντήσεις για το καλώδιο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση από την Ολομέλεια της Βουλής, ζητώντας εξηγήσεις για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία σχετικά με το καλώδιο. Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό και να δώσει καθαρές απαντήσεις σχετικά με τους χειρισμούς γύρω από το θέμα.

Υποστήριξε πως η Αθήνα επέτρεψε στο Παρίσι να προχωρήσει σε μια διπλωματική κίνηση την οποία επιδίωκε η Άγκυρα ήδη από την κρίση της Κάσου το 2024.

Ερωτήματα για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε μετ’ επιτάσεως σειρά ερωτημάτων κατά την ομιλία του στη Βουλή, απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Ζήτησε να μάθει «γιατί επελέγη η ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα με ρηματική διακοίνωση από ένα τρίτο κράτος;».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αξίωσε απαντήσεις για το αν η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα γινόταν τέτοια διπλωματική κίνηση από τη Γαλλία, αν είχε εγκρίνει το περιεχόμενό της και ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο. Τόνισε την ανάγκη να δει το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας.

Αντιφάσεις στις κυβερνητικές δηλώσεις

Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να αναδείξει τις αντιφάσεις στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών. Παραπέμποντας σε πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στις 26 Οκτωβρίου, κάλεσε τον υπουργό να απαντήσει τι άλλαξε. Ο κ. Μαρινάκης είχε δηλώσει πως αν τυχόν χρειαστεί ενημέρωση, αυτή θα δινόταν μόνο από τις αναδόχους εταιρείες, ενώ τελικά η ενημέρωση «αναβαθμίστηκε διπλωματικά με ρηματική διακοίνωση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε γιατί επιλέχθηκε η διπλωματική οδός για την ενημέρωση της Τουρκίας, όταν υπήρχε η προηγούμενη δήλωση. Ζήτησε επανόρθωση για δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, όπως οι Θ. Σκυλακάκης και Τ. Χατζηβασιλείου, που υποβάθμισαν τη ρηματική διακοίνωση σε επίπεδο απλής ενημέρωσης για τη διακοπή υδροδότησης ή ηλεκτροδότησης.

Το ιστορικό του έργου και η θέση του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου του καλωδίου, επισημαίνοντας πως είχε μπει στον πάγο το 2024. Αυτό συνέβη όταν η Τουρκία, μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών την οποία η κυβέρνηση προπαγάνδιζε, έβγαλε τα πλοία της ανοιχτά της Κάσου. Το έργο ξεπάγωσε το 2026.

Ο ίδιος σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι «το έργο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα» και ότι «δε χρειάζεται καμία ενημέρωση της Τουρκίας». Υπογράμμισε τη θέση του κόμματός του ότι η Ελλάδα δεν όφειλε να προβεί σε τέτοια ενέργεια.

«Τι ήταν τότε η δική μας navtex;»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε την κριτική του, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να κάνω ανεκτό να ακούμε δηλώσεις ότι όλα έγιναν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με το ηπιότερο μέσο» όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης. «Τότε η δική μας navtex τι ήταν;» διερωτήθηκε στη συνέχεια.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην κ. Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι επρόκειτο για μία προφορική ενημέρωση. Ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε ρητορικά: «Είναι προφορική ενημέρωση η ρηματική διακοίνωση;». Κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων και όχι «να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση».

Η απάντηση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου

Απαντώντας στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, καταλόγισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι θέτει ερωτήματα που «ούτε η άλλη πλευρά δεν έχει τολμήσει να θέσει». Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η γαλλική εταιρεία ζήτησε άδεια αποκλειστικά από την Ελλάδα και ότι μόνο οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν NAVTEX.

Ο κ. Παπασταύρου επέμεινε πως η ενημέρωση της Άγκυρας δεν συνιστά αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας. Τόνισε ότι «η Τουρκία ζητούσε να δώσει άδεια και άδεια δεν της ζητήθηκε από τη γαλλική εταιρεία», υπογραμμίζοντας ότι «η διακοίνωση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα».

Εθνική προσπάθεια και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε την επίκληση της «εθνικής προσπάθειας» με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιστρατεύει την ίδια επιχειρηματολογία κάθε φορά που βρίσκεται αντιμέτωπη με ενοχλητικά ερωτήματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την άποψή του ότι «αυτό που ήθελε η Τουρκία στην Κάσο το 2024 από την Ελλάδα, βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας το 2026», ζητώντας εκ νέου απαντήσεις για το αν η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων και είχε εγκρίνει το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit