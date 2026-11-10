Η αξία της πρόληψης και η πρωτοβάθμια φροντίδα στο επίκεντρο συνεδρίου

Στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», η ενότητα «Η Αξία της Πρόληψης: Πώς η Πρωτοβάθμια Φροντίδα μπορεί να αλλάξει τον Χάρτη της Υγείας» ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης στη δημόσια υγεία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Προλαμβάνω», τα επόμενα βήματα για προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και η επανεκκίνηση του προγράμματος για την παχυσαρκία. Η συζήτηση αυτή υπογράμμισε τον κεντρικό ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην αναμόρφωση του τοπίου της υγείας στην Ελλάδα.

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026» και οι συμμετέχοντες

Η συγκεκριμένη ενότητα του συνεδρίου, με τίτλο «Η Αξία της Πρόληψης: Πώς η Πρωτοβάθμια Φροντίδα μπορεί να αλλάξει τον Χάρτη της Υγείας», προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων. Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο αρχισυντάκτης της Realnews, Αλέξανδρος Κόντης, ο οποίος καθοδήγησε τον διάλογο γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις και λύσεις στον τομέα της πρόληψης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της υγείας. Μεταξύ αυτών ήταν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, ο Chief Operating Officer του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Νικόλαος Μαραθιάς, καθώς και η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Η διαχρονική αξία της πρόληψης και το «Προλαμβάνω»

Η καθηγήτρια Θεοδώρα Ψαλτοπούλου αναφέρθηκε στην ιστορική διάσταση της πρόληψης, τονίζοντας ότι η αξία της ήταν γνωστή ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη. Συνέδεσε την πρόληψη με τη μακροζωία και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες. Η κα Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» αποτέλεσε το πρώτο οργανωμένο και ψηφιοποιημένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου που εφαρμόστηκε στη χώρα μας.

Μέσω του «Προλαμβάνω», η Ελλάδα έφτασε στο επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Το πρόγραμμα ενημερώνει τους πολίτες απευθείας στα κινητά τους τηλέφωνα για μια σειρά σημαντικών εξετάσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τη μαστογραφία, τον έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καθώς και εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Επόμενα βήματα και ισότιμη πρόσβαση στην υγεία

Ως επόμενο βήμα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η καθηγήτρια Ψαλτοπούλου υπογράμμισε την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών και να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση για όλους. Έδωσε έμφαση στην πρόκληση της πρόσβασης σε πληθυσμούς που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές, σε ορεινές ζώνες και στα νησιά, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διεύρυνση της κάλυψης.

Η κα Ψαλτοπούλου χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως «μια αρχή» και εξήγησε τη στρατηγική του σημασία. Συγκεκριμένα, μαζί με το ψηφιακό αποθετήριο εργαστηριακών εξετάσεων και τα εθνικά αρχεία νεοπλασιών, το «Προλαμβάνω» αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα θα είναι καθοριστικά για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό στρατηγικών πρόληψης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιοχής και ηλικιακής ομάδας.

Αποτελέσματα του «Προλαμβάνω» και πολιτική προτεραιότητα

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, παρουσίασε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του προγράμματος «Προλαμβάνω». Όπως ανέφερε, περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη προγραμματίσει εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Από αυτούς, περίπου μισό εκατομμύριο εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της πρόληψης.

Η κα Κράββαρη τόνισε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αφορούν μόνο σε διαγνώσεις, αλλά σε «πραγματικές ιστορίες πολιτών που άλλαξε η ζωή τους». Υπογράμμισε δε ότι η πρόληψη έχει αναδειχθεί σε κεντρική πολιτική προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας, χαρακτηρίζοντάς την ως «αλλαγή παραδείγματος στη δημόσια υγεία σήμερα». Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους μέχρι το 2030, με έναν συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Νέα προγράμματα και μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της πρόληψης, η Γενική Γραμματέας ανακοίνωσε την προετοιμασία ενός πιλοτικού προγράμματος για τον καρκίνο του πνεύμονα. Παράλληλα, ξεκινά ένα ακόμα πιλοτικό πρόγραμμα που εστιάζει στον καρκίνο του δέρματος, με ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους πληθυσμούς. Αυτές οι πρωτοβουλίες σηματοδοτούν τη διεύρυνση των δράσεων προσυμπτωματικού ελέγχου σε περισσότερους τομείς της υγείας.

Επιπλέον, η κα Κράββαρη γνωστοποίησε ότι μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας, οι οποίες διενεργούνται από ελληνικά πανεπιστήμια, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Δεκέμβριο. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα συμβάλουν στην αξιολόγηση και τον περαιτέρω σχεδιασμό των προγραμμάτων πρόληψης, διασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεων στη δημόσια υγεία.

Με πληροφορίες από: Enikos