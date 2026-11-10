Τσίπρας: Απαιτείται μια εθνική στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας – Ο νόμος για τις ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να αλλάξει ριζικά

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη χάραξης μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής με στόχο τη στήριξη της βιομηχανίας της χώρας. Παράλληλα, ζήτησε ριζικές αλλαγές στον υφιστάμενο νόμο για τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), τον Ν.4982/2022, υποστηρίζοντας ότι δεν αρκεί απλώς η αναθεώρησή του, αλλά απαιτείται η εκ βάθρων τροποποίησή του. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από την Ήπειρο, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης περιοδείας του.

Απαίτηση για ριζική αλλαγή του νόμου 4982/2022

Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, τόνισε με έμφαση ότι ο νόμος 4982/2022 δεν πρέπει να υποστεί απλώς μια αναθεώρηση, αλλά απαιτείται η ριζική του αλλαγή. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είναι αναγκαίο να δοθεί στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις η δυνατότητα να αποκτήσουν τον έλεγχο των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.).

Η πρόταση αυτή στοχεύει στη συνεργασία των επιχειρήσεων με το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να απαλλαγούν από το δυσβάσταχτο κόστος που, όπως υποστήριξε, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων. Αυτή η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη για τη δημιουργία ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος.

Κριτική στην εκχώρηση διαχείρισης των ΒΙ.ΠΕ. σε ιδιώτες

Ο κ. Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στον Ν.4982/2022, ο οποίος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος νόμος εκχώρησε ουσιαστικά την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των Βιομηχανικών Περιοχών σε ιδιώτες φορείς.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε σε funds που, κατά την άποψή του, έρχονται να επενδύσουν με έναν βραχυπρόθεσμο στόχο, που δεν είναι άλλος από το υψηλό κέρδος. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί ένα ασταθές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτύξει μια ανταγωνιστική βιομηχανία, ούτε έναν ισχυρό δευτερογενή τομέα παραγωγής και μεταποίησης, εάν δεν εξασφαλιστεί πρώτα ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των βιομηχανικών περιοχών.

Δραματική αύξηση του λειτουργικού κόστους

Ως άμεσο και αρνητικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.4982/2022, ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε τη δραματική αύξηση του κόστους λειτουργίας για τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες μεταποίησης σε όλες τις Βιομηχανικές Περιοχές. Αυτή η επιβάρυνση, όπως δήλωσε, έχει καταστήσει τη λειτουργία τους εξαιρετικά δύσκολη.

Για να καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος, ο πρώην πρωθυπουργός έφερε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: τα κοινόχρηστα για τη χρήση των βιομηχανικών περιοχών. Ενώ παλαιότερα οι επιχειρήσεις πλήρωναν 60 ευρώ το εξάμηνο, σήμερα καλούνται να καταβάλουν 300 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για μια αύξηση που φτάνει τις 30 φορές πάνω.

Αυτή η εκρηκτική αύξηση των κοινοχρήστων, σε συνδυασμό με την ήδη δραματική άνοδο των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών, καθιστά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων εξαιρετικά δυσλειτουργικό, φτάνοντας ακόμη και σε αδύνατο σημείο για πολλές από αυτές. Η κατάσταση αυτή, όπως τόνισε, απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Ανάγκη για εθνική στρατηγική στήριξης της βιομηχανίας

Ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε στις δηλώσεις του υπογραμμίζοντας ότι αυτό που απαιτείται επιτέλους είναι η χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την ουσιαστική στήριξη της βιομηχανίας. Η στρατηγική αυτή, όπως υπογράμμισε, πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση ολόκληρου του κλάδου.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι η εθνική στρατηγική είναι εξίσου σημαντική για την υποστήριξη του τομέα της μεταποίησης, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η ομιλία του από την Ήπειρο εστίασε στην ανάγκη για ένα σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki