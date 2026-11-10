Η παρουσίαση του βιβλίου «Πολιτική πραγματικότητα 1983-2009» του Θεόδωρου Κασσίμη

Οι Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης» διοργανώνουν την προσεχή Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026, την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θεόδωρου Κασσίμη. Το έργο, με τίτλο «Πολιτική Πραγματικότητα 1983-2009», θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 18:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας», η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ, στην οδό Ακαδημίας 20.

Η ημερομηνία και ο τόπος της εκδήλωσης

Η παρουσίαση του βιβλίου του Θεόδωρου Κασσίμη έχει οριστεί για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου του έτους 2026. Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης έχει καθοριστεί για τις 18:30 το απόγευμα, προσφέροντας ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για τους παρευρισκόμενους.

Ο χώρος που θα φιλοξενήσει την παρουσίαση είναι η αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας». Αυτή η αίθουσα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου που στεγάζει το Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ. Η ακριβής διεύθυνση του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ είναι Ακαδημίας 20.

Οι ομιλητές που θα αναλύσουν το έργο

Για την ανάλυση και την παρουσίαση του βιβλίου «Πολιτική Πραγματικότητα 1983-2009» έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι ομιλητές. Ένας από αυτούς είναι ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα τοποθετηθεί σχετικά με το περιεχόμενο του έργου.

Επίσης, για το βιβλίο θα μιλήσει ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κώστας Υφαντής. Η παρουσία του Καθηγητή Υφαντή αναμένεται να προσφέρει μια ακαδημαϊκή προσέγγιση στα θέματα που πραγματεύεται η έκδοση.

Τέλος, ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου, Θεόδωρος Κασσίμης, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στην εκδήλωση. Ο κ. Κασσίμης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει ο ίδιος το έργο του και να μοιραστεί τις σκέψεις του με το κοινό.

Το περιεχόμενο της έκδοσης «Πολιτική πραγματικότητα 1983-2009»

Η έκδοση του Θεόδωρου Κασσίμη, με τον τίτλο «Πολιτική Πραγματικότητα 1983-2009», έχει ως βασικό της αντικείμενο την καταγραφή της πολιτικής πραγματικότητας. Η περίοδος που καλύπτει το βιβλίο εκτείνεται από το έτος 1983 έως και το 2009.

Το έργο παρουσιάζει αυτή την πολιτική πραγματικότητα όπως ακριβώς αποτυπώνεται μέσα από το σύνολο του έργου του συγγραφέα. Πρόκειται για μια καταγραφή που βασίζεται στην οπτική και την ανάλυση του Θεόδωρου Κασσίμη για τα γεγονότα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Η ανάλυση της πολιτικής πραγματικότητας των ετών 1983-2009 αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του βιβλίου. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη και τις πτυχές της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν από τον συγγραφέα.

Οι Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης» ως διοργανωτής

Την ευθύνη για τη διοργάνωση της παρουσίασης του βιβλίου του Θεόδωρου Κασσίμη έχουν αναλάβει οι Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης». Οι Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης» είναι αυτές που διοργανώνουν την εκδήλωση για την προβολή του συγκεκριμένου έργου.

Η παρουσίαση του βιβλίου «Πολιτική Πραγματικότητα 1983-2009» αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων των Εκδόσεων «Ι. Σιδέρης». Η επιλογή τους να διοργανώσουν την εκδήλωση υπογραμμίζει τον ρόλο τους στην προώθηση του έργου του Θεόδωρου Κασσίμη.

Με πληροφορίες από: Enikos