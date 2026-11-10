Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΕΛΑΣ με αναφορές σε δικαστική λογοδοσία του πρωθυπουργού

Μια νέα φάση εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΛΑΣ, καθώς στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες περί διαφθοράς και στην αντιπαράθεση για τους Ποινικούς Κώδικες, προστίθεται πλέον η συζήτηση για ενδεχόμενη δικαστική λογοδοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα από τα Ιωάννινα, σε συνδυασμό με την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη χθες το βράδυ στη δημόσια τηλεόραση, διαμορφώνουν ένα μέτωπο που φέρει προσωπικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα έχει ευρύτερες προεκτάσεις για τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης.

Οι δηλώσεις Τσίπρα από τα Ιωάννινα

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ITV, επανέφερε τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον πρωθυπουργό. Στις δηλώσεις του, συνέδεσε την ευθύνη του πρωθυπουργού με τον τρόπο λειτουργίας του επιτελικού κράτους.

Ένα κρίσιμο σημείο της τοποθέτησής του ήταν η αναφορά ότι ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει όχι μόνο στον ελληνικό λαό, αλλά και στην ελληνική Δικαιοσύνη. Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Τσίπρας άφησε ανοιχτό το ζήτημα ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για τον πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, έφερε επίσης στο προσκήνιο τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στο πρωθυπουργικό περιβάλλον όσο και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η απάντηση της κυβέρνησης μέσω Παύλου Μαρινάκη

Η απάντηση της κυβέρνησης στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δόθηκε μέσω της εκπομπής «Ευθέως» του ERTnews, με τον Παύλο Μαρινάκη να αναλαμβάνει τον ρόλο του εκπροσώπου. Ο κ. Μαρινάκης αμφισβήτησε το δικαίωμα του πρώην πρωθυπουργού να εμφανίζεται ως ο αποκλειστικός εκφραστής της πολιτικής ηθικής.

Στην τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε τις καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή σχετικά με τον Ποινικό Κώδικα του 2019, καθώς και τις καταδίκες δύο υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα. Υπογράμμισε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν είναι δικαστής», ζητώντας από τον πρώην πρωθυπουργό να προβεί σε αυτοκριτική. Παράλληλα, του καταλόγισε προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης, ενώ παρουσίασε την επανεμφάνισή του ως μια αλλαγή εικόνας που δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αλλαγή πολιτικής πρακτικής.

Η μάχη για τη θέση του βασικού αντιπάλου

Πίσω από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών, εξελίσσεται παράλληλα μια μάχη για το ποιος πολιτικός φορέας θα καταλάβει τη θέση του βασικού αντιπάλου της κυβέρνησης. Με δεδομένο το προηγούμενο μέτωπο που είχε διαμορφωθεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, η επιλογή της ΕΛΑΣ να επιμείνει στο ζήτημα της διαφθοράς μπορεί να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια δυναμικής παρέμβασης σε αυτή την αντιπαράθεση.

Στόχος αυτής της στρατηγικής φέρεται να είναι η μεταφορά του ενδιαφέροντος από την κοινοβουλευτική σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, που εκπροσωπείται από τη Χαριλάου Τρικούπη, σε μια απευθείας αναμέτρηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα.

Η στρατηγική της ΕΛΑΣ και οι εκλογικοί στόχοι

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, η συγκεκριμένη επιλογή του Αλέξη Τσίπρα προσφέρει στον πρώην πρωθυπουργό ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να συνδέει διαφορετικές υποθέσεις με μια συνολική καταγγελία για τον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας, στις δηλώσεις του, έθεσε ως εκλογικό στόχο να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη αναμέτρηση.

Αυτή η τοποθέτηση διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν, καθώς ο κ. Τσίπρας έθετε παλαιότερα ως το μείζον εκλογικό διακύβευμα τις δεύτερες εκλογές. Για την ΕΛΑΣ, το πιθανό επικοινωνιακό όφελος βρίσκεται στην ίδια τη συνέχεια της σύγκρουσης, καθώς κάθε κυβερνητική απάντηση διατηρεί τον Αλέξη Τσίπρα στην επικαιρότητα.

Οι επόμενες δημοσκοπήσεις ως δείκτης

Οι επόμενες δημοσκοπήσεις που αναμένονται τον Νοέμβριο θα αποτελέσουν μια πρώτη ένδειξη για το αν η αυξημένη προβολή του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της δύναμής τους στην πρόθεση ψήφου.

Με πληροφορίες από: Topontiki