Η Βασιλική Λαζαράκου επανεξελέγη στο προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, επανεξελέγη πρόσφατα ως μέλος του προεδρείου (bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η νέα θητεία της αφορά το έτος 2027, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της ενεργούς παρουσίας της στον διεθνή οργανισμό. Η κυρία Λαζαράκου συμμετέχει στο προεδρείο της συγκεκριμένης επιτροπής του ΟΟΣΑ από το 2023, ενισχύοντας τη συνεισφορά της Ελλάδας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η επανεκλογή και η σημασία της

Η επανεκλογή της Βασιλικής Λαζαράκου στο προεδρείο της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ για το 2027 αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη. Η θέση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση του έργου της ίδιας, αλλά και της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο.

Η κυρία Λαζαράκου, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει ήδη ενεργό ρόλο στο προεδρείο της επιτροπής αυτής από το 2023. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή της διασφαλίζει τη σταθερή εκπροσώπηση της χώρας σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των αγορών και την προστασία των επενδυτών.

Το έργο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ έχει κεντρικό ρόλο στον έλεγχο και τη διαμόρφωση των πολιτικών του Οργανισμού σε μια σειρά από καίριους τομείς. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική χρηματοδότηση και τη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων. Οι εργασίες της επιτροπής είναι καθοριστικές για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή εποπτεύει συστηματικά την εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουν θεσπιστεί από τις G20 και τον ΟΟΣΑ. Επιπλέον, παρακολουθεί στενά την τήρηση των οδηγιών του Οργανισμού που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων. Αυτή η εποπτεία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η διεθνής διάσταση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Ένας επιπλέον σημαντικός ρόλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ είναι η γεφύρωση των διαφορών και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομιών. Η επιτροπή εργάζεται για να καλύψει το χάσμα που ενδέχεται να υπάρχει ανάμεσα στα κράτη μέλη του Οργανισμού και τις οικονομίες που δεν είναι μέλη του, ειδικά σε ζητήματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτή η προσπάθεια συμβάλλει στην ομογενοποίηση των προτύπων και στην ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, επιτυγχάνεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε ένα ευρύτερο φάσμα χωρών. Η προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας που ωφελεί όλους τους συμμετέχοντες στην παγκόσμια οικονομία, προάγοντας την ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διακυβέρνησης.

Η δήλωση της Βασιλικής Λαζαράκου για την επανεκλογή της

Μετά την επανεκλογή της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, προέβη σε δήλωση, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την εξέλιξη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η επανεκλογή μου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη». Τόνισε επίσης ότι η εξέλιξη αυτή «συνιστά αναγνώριση της ενεργούς συμμετοχής της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον διεθνή διάλογο και στην προώθηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης».

Η κυρία Λαζαράκου υπογράμμισε τη δέσμευσή της για τη συνέχεια της προσπάθειας, δηλώνοντας: «Με συνέπεια, πνεύμα συνεργασίας και προσήλωση στους κοινούς μας στόχους, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και της προστασίας των επενδυτών». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προσήλωση στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και την προαγωγή ενός υγιούς επενδυτικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Newsit