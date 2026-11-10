Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ μπροστά με διψήφιο προβάδισμα, η ακρίβεια παραμένει η μεγαλύτερη ανησυχία

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με διψήφιο προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης που διενήργησε η Interview για την εφημερίδα «Political». Η έρευνα εστιάζει στην ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τους πολίτες, καθώς και στην κρίση εμπιστοσύνης σε βασικούς θεσμούς και στα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος: Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,4%, διατηρώντας την πρώτη θέση. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 15,7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 14,5%. Αυτή η δημοσκοπική εικόνα αποτυπώνει τις τρέχουσες πολιτικές ισορροπίες και τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες προς την κυβέρνηση.

Στην τέταρτη θέση της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7,3%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) συγκεντρώνει 5,4%, ενώ η Ελπίδα καταγράφει 4,6%. Η Φωνή Λογικής φτάνει το 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων το 3,6%, το ΜέΡΑ25 το 3,5% και η Πλεύση Ελευθερίας το 3,3%.

Πιο κάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 2,2%, οι Δημοκράτες 2%, η Νέα Αριστερά 0,8% και η Νίκη 0,7%. Το ποσοστό για άλλο κόμμα διαμορφώνεται στο 3,2%.

Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 26,3%, διατηρώντας ένα προβάδισμα 12,2 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία συγκεντρώνει 14,1%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13% στην πρόθεση ψήφου.

Στη συνέχεια, η Ελληνική Λύση εμφανίζεται με 6,5%, το ΚΚΕ με 4,8% και η Ελπίδα με 4,1%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 3,4%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,2%, το ΜέΡΑ25 3,1% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 2%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νέα Αριστερά 0,7% και η Νίκη 0,6%. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων, συγκεκριμένα το 10,4%, δηλώνει αναποφάσιστο, ενώ το 3% επιλέγει άλλο κόμμα.

Η ακρίβεια κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.

Μετά την ακρίβεια, ακολουθεί η ενίσχυση των εισοδημάτων, την οποία επιλέγει το 16% των πολιτών ως προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς συγκεντρώνει το 14%, ενώ η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της παιδείας το 6%. Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και η ασφάλεια και προστασία των πολιτών επιλέγονται και τα δύο με ποσοστό 4% αντίστοιχα, ενώ άλλο ζήτημα επιλέγει το 1%.

Μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών

Στο ερώτημα σχετικά με το μέτρο που θα είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, οι πολίτες δίνουν σαφείς απαντήσεις. Το 41% επιλέγει τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά και ενέργεια, αναδεικνύοντας την άμεση ανάγκη για ελάφρυνση του κόστους διαβίωσης.

Ένα ποσοστό 31% των ερωτηθέντων ζητά αυξήσεις μισθών και συντάξεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Τέλος, το 21% προκρίνει τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ως μέτρο που θα συνέβαλε στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Newsit