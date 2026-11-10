ΠΑΣΟΚ: Μπαράζ τροπολογιών για ρεύμα, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

Με ένα μπαράζ τροπολογιών, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να «κάμψει» το κυβερνητικό πρόγραμμα και να κεφαλαιοποιήσει τα κοινοβουλευτικά οφέλη που έχει καταγράψει. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η θετική απήχηση της πρότασής του για το ιδιωτικό χρέος, καθώς και το γεγονός ότι του πιστώθηκε η υποχώρηση της κυβέρνησης για το άρθρο 23, να αποτυπωθούν στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Η επιδίωξη είναι, πριν το τέλος του χρόνου, το κόμμα να έχει πλασαριστεί ξεκάθαρα στη δεύτερη θέση.

Η στρατηγική εντός και εκτός Βουλής

Το επόμενο διάστημα, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναπτύξει έντονη δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, με στόχο να καλύψει τον χαμένο χρόνο. Το κόμμα παραμένει στοχοπροσηλωμένο στην επανασύνδεσή του με ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη βάση του.

Η Χαριλάου Τρικούπη θα συνεχίσει να υπογραμμίζει με ένταση τις διαχωριστικές γραμμές που τη χωρίζουν από τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, θα καταδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ανακούφιση των οικογενειακών και επιχειρηματικών προϋπολογισμών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ βάζει στο κάδρο και την ΕΛΑΣ, την οποία χαρακτηρίζει ότι βρίσκεται στην καλύτερη περίπτωση σε στασιμότητα. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι εάν το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να απορροφήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά και το κοινωνικό «φρενάρισμα» του Αλέξη Τσίπρα.

Η τροπολογία για την αγορά ενέργειας

Στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών του πρωτοβουλιών, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα Τρίτη (10/11) τροπολογία για το ρεύμα. Η συγκεκριμένη τροπολογία έχει ως βασικό στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους σε φθηνότερα τιμολόγια, χωρίς την επιβολή ρητρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να προβλέπει την αντιστροφή του μηχανισμού προεπιλογής. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής που βρέθηκε στο πράσινο τιμολόγιο χωρίς δική του αίτηση, θα μεταφέρεται αυτόματα στο οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο «μπλε» του ίδιου προμηθευτή. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος ενέργειας.

Βασικές προβλέψεις για τους καταναλωτές

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ διασφαλίζει την πλήρη ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές. Οι πάροχοι ενέργειας θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τον καταναλωτή για το κόστος των τιμολογίων τους, εγγράφως και τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αλλαγή. Επιπλέον, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη μετάβαση σε νέο τιμολόγιο με ένα απλό τηλεφώνημα, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.

Παράλληλα, η ρύθμιση προβλέπει ότι θα δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή το δικαίωμα αποχώρησης από τον πάροχο χωρίς καμία ποινή για 60 ημέρες μετά την αρχική μετάβαση. Η τροπολογία θα διασφαλίζει επίσης τη διαφάνεια για όλους τους καταναλωτές. Για όσους επιλέξουν να παραμείνουν σε κυμαινόμενο τιμολόγιο (ή βρίσκονται σε «κίτρινο»), ο λογαριασμός τους θα αναγράφει υποχρεωτικά πόσο θα πλήρωναν αν είχαν επιλέξει σταθερό τιμολόγιο, προσφέροντας έτσι σαφή εικόνα των επιλογών τους.

Χωρίς δημοσιονομικό κόστος η ρύθμιση

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η προτεινόμενη ρύθμιση για την αγορά ενέργειας δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του κράτους δεν επιβαρύνεται από την εφαρμογή της. Δεν απαιτούνται κρατικές επιδοτήσεις ή οποιαδήποτε μορφή δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση των προβλέψεων της τροπολογίας.

Η μετάβαση των καταναλωτών σε φθηνότερα τιμολόγια γίνεται στις τιμές που οι ίδιοι οι πάροχοι προσφέρουν ήδη στην αγορά. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η πρόταση αυτή βασίζεται σε υφιστάμενες δομές και προσφορές, διασφαλίζοντας την προστασία των καταναλωτών χωρίς να δημιουργεί επιπλέον βάρη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis