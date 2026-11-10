Το κυβερνητικό σχέδιο των 180 ημερών και οι εκλογές

Το Μέγαρο Μαξίμου διένειμε την προηγούμενη εβδομάδα στους υπουργούς ένα σχέδιο «180 ημερών», το οποίο περιλαμβάνει 90 δράσεις και πρωτοβουλίες. Οι ενέργειες αυτές, τόσο νομοθετικές όσο και άλλες, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ο λόγος για το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα είναι η επικείμενη είσοδος της χώρας σε τροχιά εκλογών μετά την ημερομηνία αυτή.

Το σχέδιο των «180 ημερών»

Το κυβερνητικό σχέδιο, που ονομάζεται «180 ημερών», παραδόθηκε στους υπουργούς από το Μέγαρο Μαξίμου την προηγούμενη εβδομάδα. Περιλαμβάνει συνολικά 90 δράσεις, οι οποίες αφορούν τόσο νομοθετικές ρυθμίσεις όσο και άλλες πρωτοβουλίες.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν τεθεί σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και απαιτείται η ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος Απριλίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά τον Απρίλιο, η χώρα αναμένεται να εισέλθει σε προεκλογική περίοδο.

Στόχοι και χρονοδιαγράμματα

Οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θεωρούνται από την κυβέρνηση ως κομβικές. Στόχος τους είναι η μεταστροφή παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και κεντρώων ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί προς τη ζώνη των αναποφάσιστων.

Οι δράσεις του σχεδίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: αυτές που είναι οριζόντιου ενδιαφέροντος και αυτές που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων. Οι ομάδες αυτές κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, όπως είναι οι νέοι ηλικίας 18 έως 35 ετών και οι αγρότες.

Παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα

Μία από τις πρώτες στοχευμένες παρεμβάσεις αφορά τον αγροτικό κόσμο, μία κατηγορία ψηφοφόρων που ήταν φιλική προς τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2023. Ωστόσο, λόγω της ενεργειακής ακρίβειας και των προβλημάτων που προέκυψαν από τις αναγκαίες αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι.

Εντός του τρέχοντος μήνα, έχει προγραμματιστεί η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της συγκεκριμένης αγοράς. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των πληρωμών.

Για τον Φεβρουάριο, έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση ενός νέου σχεδίου για την ανάταξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Αυτή η δράση αποτελεί μία διακριτή παρέμβαση, ειδικά σχεδιασμένη για τον συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο.

Πρωτοβουλίες για τη στέγαση των νέων

Μια άλλη κρίσιμη κατηγορία ψηφοφόρων είναι οι νέοι ηλικίας 18 έως 35 ετών. Αυτή η ομάδα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το ζήτημα της στέγης, το οποίο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που τους αναστέλλουν από τη δημιουργία οικογένειας. Το θέμα απασχολεί επίσης τους φοιτητές και τους πρωτοεμφανιζόμενους ψηφοφόρους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πρόκληση της πιθανής μετεγκατάστασης σε άλλη πόλη για τις σπουδές τους.

Στις αρχές του νέου έτους, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δρομολογεί την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ». Έναν μήνα αργότερα, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει προγραμματίσει τον πρώτο διαγωνισμό για την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων. Στόχος είναι αυτά τα ακίνητα να δοθούν για κοινωνική αντιπαροχή, ώστε να καταστεί η προσιτή κατοικία πραγματικότητα.

Τέλος, τον Απρίλιο θα διεξαχθεί ο πρώτος διαγωνισμός για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, με τον ίδιο σκοπό της παροχής προσιτής στέγης. Παράλληλα, η παράδοση της πρώτης φοιτητικής εστίας του Πάντειου Πανεπιστημίου έχει δρομολογηθεί για τον Μάιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis