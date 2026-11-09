Πυρά Τσίπρα κατά της κυβέρνησης για το καλώδιο διασύνδεσης και την εξωτερική πολιτική

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου άσκησε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό της Ηπείρου ITV, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «οικτρή αποτυχία» της εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως η Ελλάδα έχει καταστεί ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή, καθώς φέρεται να ζητά τη συναίνεση της Τουρκίας. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά μια μείζονα υποχώρηση για τη χώρα.

Η Τουρκία ως «χωροφύλακας της περιοχής»

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «η Τουρκία έχει μετατραπεί και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών στον χωροφύλακα της περιοχής». Εξήγησε ότι, κατά την άποψή του, αν η Τουρκία δεν συναινέσει, η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πόντιση ενός καλωδίου αποτελεί δικαίωμα, το οποίο δεν απαιτεί ούτε καν ενημέρωση, πόσο μάλλον την άδεια όμορων χωρών. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την έντονη διαφωνία του με την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων.

Η υπόθεση του αγωγού EastMed και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην περίοδο που ο ίδιος άφησε τη χώρα, πριν από 7,5 χρόνια. Τότε, όπως είπε, βρισκόταν στα σκαριά ο αγωγός EastMed, ένα έργο που προέβλεπε τη σύμπραξη της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν στην Ευρώπη.

Αντιπαραβάλλοντας την τότε κατάσταση με τη σημερινή, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης «θα παραδώσει μια χώρα με τουρκολιβυκό μνημόνιο απέναντι και με την ουσιαστική αδυναμία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα». Αυτή η εκτίμηση υπογραμμίζει την ανησυχία του για την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Απαιτούμενη ενημέρωση και «σχεδιασμένο» σενάριο

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει τόσο τα κόμματα όσο και τον ελληνικό λαό για τις διατυπώσεις που διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, καθώς αυτές θα επηρεάσουν το μέλλον της χώρας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «είναι απολύτως σχεδιασμένο όλο αυτό», αναφερόμενος στην κατάσταση όπου «εμείς να λέμε ότι οι Γάλλοι ζήτησαν την άδεια και η Τουρκία να λέει ουσιαστικά η Ελλάδα ζήτησε την άδεια». Αυτό το σημείο αναδεικνύει την πεποίθησή του για μία προσχεδιασμένη εξέλιξη των γεγονότων.

Το ζήτημα της διαφθοράς

Πέρα από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά». Διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αναγνωρίζει ως το μέγιστο πρόβλημα της χώρας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πάνω από 90% των πολιτών δηλώνει πως η Ελλάδα είναι μια διεφθαρμένη χώρα. Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε επίσης στοιχεία από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς που μετρούν τη διαφθορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο δείκτης V-Dem (Variety Democracy) του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ο οποίος διαπιστώνει επιδείνωση από το 2019 και μετά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis