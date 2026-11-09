Γαλλία: Στους 28 φτάνουν οι πιθανοί υποψήφιοι, σχεδόν έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές

Σχεδόν έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, το πολιτικό τοπίο διαμορφώνεται με 28 δυνάμει υποψηφίους να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Από αυτούς, 24 έχουν ήδη ανακοινώσει δημοσίως την πρόθεσή τους να κατέβουν στον πρώτο γύρο των εκλογών, ενώ για άλλους τέσσερις η κάθοδός τους θεωρείται λίγο-πολύ πιθανή. Η τελική επίσημη λίστα των υποψηφίων θα δημοσιευθεί από το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας στις 26 Μαρτίου.

Η εκλογική διαδικασία και οι κρίσιμες ημερομηνίες

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου. Με βάση το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα, στον δεύτερο γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 2 Μαΐου, θα περάσουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι του πρώτου γύρου. Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων έχει οριστεί για τις 12 Μαρτίου 2027, στις 18:00 ώρα Γαλλίας.

Για να εγκριθεί μία υποψηφιότητα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση να συνοδεύεται από 500 υπογραφές υποστήριξης από εκλεγμένους στη Γαλλία αξιωματούχους. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας θα προχωρήσει στην τελική ανακοίνωση και δημοσίευση της επίσημης λίστας των εγκεκριμένων υποψηφίων στις 26 Μαρτίου.

Το πλήθος των διεκδικητών της προεδρίας

Στην παρούσα φάση, το ενδιαφέρον για την προεδρία της Γαλλίας είναι ιδιαίτερα αυξημένο, με τον συνολικό αριθμό των δυνάμει υποψηφίων να ανέρχεται στους 28. Από αυτούς, οι 24 έχουν ήδη εκδηλώσει δημόσια την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στον πρώτο γύρο των εκλογών. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη τέσσερις υποψήφιοι των οποίων η κάθοδος στις εκλογές πιθανολογείται έντονα, συμπληρώνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των πιθανών διεκδικητών.

Ανάμεσα στους υποψηφίους, ξεχωρίζουν, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, ως «γκανιάν» για τον πρώτο γύρο η Μαρίν Λεπέν, η οποία προέρχεται από την ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση», και ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, εκπρόσωπος του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία».

Υποψηφιότητες από όλο το πολιτικό φάσμα

Το πολιτικό φάσμα εκπροσωπείται από ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων. Από τον χώρο της Αριστεράς, εκτός του Ζαν Λυκ Μελανσόν, έχουν εκδηλώσει δημοσίως την πρόθεσή τους να κατέβουν στις προεδρικές εκλογές ο Ραφάελ Γκλιξμάν από το Σοσιαλιστικό κόμμα, ο Φαμπιέν Ρουσέλ από το Κομμουνιστικό κόμμα, και η Μαρίν Τοντελιέ από το κόμμα των Οικολόγων. Επιπλέον, τέσσερις ακόμη υποψήφιοι από τον χώρο της Αριστεράς έχουν δηλώσει την παρουσία τους στον πρώτο γύρο, ενώ τρεις υποψήφιοι κινούνται στον χώρο της ακροαριστεράς.

Στον χώρο της Δεξιάς, τέσσερα άτομα έχουν δηλώσει δημοσίως την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι, με δύο εξ αυτών να πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Από την ακροδεξιά, πέραν της Μαρίν Λεπέν, υπάρχουν δύο δυνάμει υποψήφιοι, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Ερίκ Ζεμούρ, του οποίου η κάθοδος πιθανολογείται έντονα.

Πιθανές υποψηφιότητες και το προφίλ των διεκδικητών

Εκτός των ήδη ανακοινωθέντων, υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες που πιθανολογούνται. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ένας πρώην πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας, ο σοσιαλιστής Φρανσουά Ολάντ. Επίσης, πιθανή θεωρείται η κάθοδος τριών πρώην πρωθυπουργών: του κεντροδεξιού Ντομινίκ ντε Βιλπέν, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός επί προεδρίας Σιράκ, του επίσης κεντροδεξιού Εντουάρ Φιλίπ, πρωθυπουργού επί προεδρίας Μακρόν, καθώς και του Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός επί Μακρόν και θεωρείται προσκείμενος στο Σοσιαλιστικό κόμμα.

Τέλος, έξι υποψήφιοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις εκλογές, ωστόσο η πολιτική τους τοποθέτηση παραμένει ασαφής. Όσον αφορά τις ηλικίες των υποψηφίων, ο γηραιότερος είναι ο εβδομηνταπεντάχρονος Ζαν Λυκ Μελανσόν, ενώ ο νεότερος σε ηλικία είναι ο εικοσιοκτάχρονος οικολόγος Αντούαν Μικολαγζιάκ.

Με πληροφορίες από: Topontiki