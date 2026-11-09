Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ υποβαθμίζει τον κίνδυνο καθαίρεσης

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποβάθμισε σήμερα τον κίνδυνο παραπομπής του με το ερώτημα της καθαίρεσης. Ο κ. Χέγκσεθ δήλωσε πως είναι πλήρως έτοιμος να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του ως επικεφαλής του Πενταγώνου. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο που ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι επιχειρεί να επισπεύσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πρόταση για την παραπομπή του υπουργού.

Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας

Ο Πιτ Χέγκσεθ ρωτήθηκε σχετικά με το αν διαθέτει επαρκή στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους, προκειμένου να απορριφθούν οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ απάντησε κατηγορηματικά, δηλώνοντας: «Δεν ανησυχούμε για αυτό».

Ο κ. Χέγκσεθ επανέλαβε την πρόθεσή του να υπερασπιστεί τη θητεία του στο Πεντάγωνο, τονίζοντας τη σταθερή του θέση απέναντι στις προσπάθειες παραπομπής. Η στάση του υπογραμμίζει την πεποίθησή του στην ορθότητα των ενεργειών του κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η πρωτοβουλία του Τόμας Μάσι

Την ίδια στιγμή που ο υπουργός Άμυνας προέβαινε στις δηλώσεις του, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι βρίσκεται σε διαδικασία επιτάχυνσης της διεξαγωγής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία αφορά την πρόταση για την παραπομπή του Πιτ Χέγκσεθ και αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Τόμας Μάσι, ο οποίος είναι βουλευτής από το Κεντάκι, έχει ήδη καταθέσει οκτώ άρθρα παραπομπής σε βάρος του υπουργού Άμυνας. Τα άρθρα αυτά περιγράφουν λεπτομερώς τις κατηγορίες που ο ίδιος αποδίδει στον κ. Χέγκσεθ, αποτελώντας τη βάση για την προτεινόμενη διαδικασία καθαίρεσης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Χέγκσεθ

Οι κατηγορίες που έχει καταθέσει ο βουλευτής Τόμας Μάσι εναντίον του Πιτ Χέγκσεθ είναι συγκεκριμένες και αφορούν σοβαρά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας κατηγορείται ότι διεξάγει παράνομα πόλεμο, χωρίς να έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση από το Κογκρέσο.

Επιπλέον, ο κ. Χέγκσεθ κατηγορείται για κατάχρηση των εξουσιών του ως επικεφαλής του Πενταγώνου. Αυτές οι κατηγορίες αποτελούν το επίκεντρο της προσπάθειας παραπομπής του και αναμένεται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η απάντηση του Χέγκσεθ στις κατηγορίες

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Προέδρου Τραμπ ισοδυναμεί με κριτική στα στρατεύματα που τις πραγματοποίησαν. Ο υπουργός Άμυνας απέρριψε τις ενέργειες των Δημοκρατικών, χαρακτηρίζοντάς τες «κομματικά πολιτικά παιχνίδια».

Ο κ. Χέγκσεθ εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τις αποφάσεις που έχει λάβει ο Πρόεδρος Τραμπ και την ηγεσία του. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για όσα έχει κάνει ο πρόεδρός μας, τις αποφάσεις που έχει πάρει, τα θαρραλέα τηλεφωνήματα που έχει κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι «οποιοσδήποτε προσέχει ξέρει ότι αυτά είναι μέρος των πολιτικών παιχνιδιών που παίζουν οι Δημοκρατικοί εδώ και πάρα πολύ καιρό». Με αυτό τον τρόπο, ο Πιτ Χέγκσεθ προσπάθησε να υποβαθμίσει τις κατηγορίες, αποδίδοντάς τες σε πολιτικά κίνητρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki