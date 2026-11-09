Ο Νετανιάχου επιμένει στην πρωθυπουργία του Ισραήλ παρά την εντολή στον Άιζενκοτ

Η πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι διεργασίες για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης συνεχίζονται. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την έκκλησή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, με επικεφαλής τον ίδιο. Η επιμονή του αυτή εκδηλώνεται παρότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έχει ήδη δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον ηγέτη του μπλοκ της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ.

Ο Νετανιάχου επιμένει στην ηγεσία

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, υποστήριξε ότι την ηγεσία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας θα πρέπει να αναλάβει το μεγαλύτερο κόμμα. «Φυσικά, το κόμμα που θα έπρεπε να ηγηθεί είναι το μεγαλύτερο κόμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πολιτικός, επικαλούμενος το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματός του, του Λικούντ.

Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρωθυπουργό, το Λικούντ συγκέντρωσε 250.000 περισσότερες ψήφους από το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ. Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, κατά τον Νετανιάχου, αποτελεί τη βάση για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και να ηγηθεί του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης.

Απόρριψη συνεργασίας με αραβικά κόμματα

Παράλληλα με την επιμονή του για την πρωθυπουργία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού με τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να σχηματισθεί κυβέρνηση που θα εξαρτάται από υποστηρικτές της Χαμάς.

Αναφερόμενος στις δύο αραβικές παρατάξεις που εξασφάλισαν αθροιστικά 19 έδρες στη Βουλή, ο Νετανιάχου τόνισε πως ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα θα ήταν αδύνατον να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις απειλές από το Ιράν και το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Η θέση αυτή υπογραμμίζει τις βαθιές διαφωνίες που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ.

Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε επίσημα στον Γκάντι Άιζενκοτ τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ο ηγέτης του μπλοκ της αντιπολίτευσης έλαβε την εντολή έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη 67 βουλευτών, γεγονός που του δίνει ένα αρχικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να ολοκληρώσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει παράταση της προθεσμίας για επιπλέον 14 ημέρες, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι δυσκολίες στον σχηματισμό κυβέρνησης

Παρά την εντολή που έλαβε ο Γκάντι Άιζενκοτ, οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης προμηνύονται δύσκολες και γεμάτες προκλήσεις. Ενώ τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Άιζενκοτ φιλοδοξούν να απομακρύνουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία, διαφωνούν σημαντικά ως προς τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στάση του εθνικιστικού κόμματος του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, το οποίο διαθέτει 7 έδρες στη Βουλή. Ο Λίμπερμαν αρνείται κατηγορηματικά κάθε συνασπισμό που θα βασίζεται σε αραβικά κόμματα, παρότι η υποστήριξή τους θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια άνετη πλειοψηφία για τον Άιζενκοτ. Αυτή η διαφωνία περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός σταθερού κυβερνητικού σχήματος.

Μία ακόμη επιλογή που εξετάζεται είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας. Σε αυτό το σενάριο, ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να βασιστεί σε 48 βουλευτές έναντι 46 που προσκείνονται στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τους υπόλοιπους 26 βουλευτές – προερχόμενους από αραβικούς και υπερορθόδοξους σχηματισμούς – να απέχουν κατά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Ωστόσο, και αυτή η επιλογή βρίσκει αντίθετο τον Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ενώ επιφυλάξεις εκφράζουν και άλλα στελέχη του μπλοκ της αντιπολίτευσης, καθιστώντας την πορεία προς τον σχηματισμό κυβέρνησης ιδιαίτερα περίπλοκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit