Ρένα Δούρου: Παλεύουμε για ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις

Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενωτικού ψηφοδελτίου με τις προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολιτική», ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης αυτού του στόχου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επερχόμενες εκλογές. Η κυρία Δούρου τόνισε τη σημασία της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων για να αλλάξει σελίδα ο τόπος.

Προσπάθεια για ενωτικό ψηφοδέλτιο και αυτόνομη κάθοδος

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, υπογράμμισε τη συνεχή προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός ενωτικού ψηφοδελτίου. Όπως δήλωσε, αυτό το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που επιθυμούν και μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα «Πολιτική».

Σε περίπτωση που οι προσπάθειες για ένα ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, η κυρία Δούρου διευκρίνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα λάβει μέρος στις εκλογές με αυτόνομη κάθοδο. Διαβεβαίωσε πως το κόμμα θα βρίσκεται στη Βουλή, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μοναδική αριστερή δύναμη που μπορεί σήμερα να διασφαλίσει την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή η ενότητα, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να γυρίσει ο τόπος τη σελίδα της «διεφθαρμένης διακυβέρνησης της Δεξιάς».

Η παράδοση της Αριστεράς και ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στην ιστορική παράδοση της Αριστεράς εντός του κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι «δεν ξεχνάμε ότι από τα ίδια κοινοβουλευτικά έδρανα αγωνιστές όπως ο Ηλίας Ηλιού, έδιναν σκληρές μάχες για τη δημοκρατία, τις ελευθερίες, τα δικαιώματα του λαού». Η ίδια δήλωσε πως αυτή η παράδοση της Αριστεράς στη Βουλή δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση «σκουριασμένη».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το κόμμα της είναι η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή η ενότητα κρίνεται κρίσιμη για την αλλαγή πορείας της χώρας και την απομάκρυνση από την «διεφθαρμένη διακυβέρνηση της Δεξιάς», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κυρία Δούρου στις δηλώσεις της.

Ελληνοτουρκικά και εξωτερική πολιτική

Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Ρένα Δούρου προέβη σε σχολιασμό, συγκρίνοντας την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την παρούσα κατάσταση. Όπως επεσήμανε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν στην κυβέρνηση, υπήρχε απέναντι στην Τουρκία μια «συνεκτική εθνική στρατηγική με καθαρές κόκκινες γραμμές». Αυτή η στρατηγική, σύμφωνα με την ίδια, εντασσόταν σε ένα πλαίσιο «πολυδιάστατης, ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής».

Αντιθέτως, η κυρία Δούρου υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν διαθέτει κάτι αντίστοιχο εδώ και επτά χρόνια, καθώς, όπως είπε, «αυτήν ακριβώς που ακύρωσε η σημερινή εξουσία». Η κριτική της εστιάστηκε στην έλλειψη μιας σταθερής και αποτελεσματικής προσέγγισης στα εθνικά θέματα από την πλευρά της τρέχουσας διακυβέρνησης.

Κριτική στην κυβέρνηση για διαφθορά και υποσχέσεις

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η κυβέρνηση ανακαλύπτει τη διαφθορά, λειτουργώντας ως αμέτοχη σχολιάστρια!». Η κυρία Δούρου διερωτήθηκε για τις αρχικές υποσχέσεις της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι είχε δεσμευτεί για «ψηφιοποίηση, υγιή επιχειρηματικότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η σημερινή εξουσία δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε αυτούς τους τομείς. Η κριτική της Δούρου εστιάστηκε στην αντίφαση μεταξύ των αρχικών υποσχέσεων για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και της τρέχουσας κατάστασης, όπου η κυβέρνηση, κατά την άποψή της, εμφανίζεται να σχολιάζει τη διαφθορά αντί να την αντιμετωπίζει ενεργά.

Η μόνη διέξοδος: Άμεση έξοδος της κυβέρνησης

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η μόνη εφικτή διέξοδος από την παρούσα κατάσταση είναι η άμεση απομάκρυνση της κυβέρνησης από την εξουσία. Χαρακτήρισε την τρέχουσα διακυβέρνηση ως «κυβέρνηση των σκανδάλων και της σήψης».

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι η αλλαγή διακυβέρνησης είναι επιτακτική για να μπορέσει ο τόπος να προχωρήσει μπροστά και να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η δήλωσή της αυτή υπογραμμίζει την έντονη διαφωνία της με τις πολιτικές και τη λειτουργία της σημερινής κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: News.gr