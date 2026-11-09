Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Παραίτηση από βουλευτής και ένταξη στην ΕΛΑΣ

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι κατευθύνεται προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Η ανακοίνωση έγινε από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων.

Η ανακοίνωση της παραίτησης

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έκανε γνωστή την πρόθεσή του να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησής του προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Η παραίτηση επισημοποιήθηκε με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Ολομέλεια, η οποία αφορούσε την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Ο βουλευτής ευχαρίστησε το προεδρείο για τη συνεργασία που είχαν τα τελευταία τριάμισι χρόνια, σηματοδοτώντας το τέλος της κοινοβουλευτικής του θητείας. Η δήλωσή του αυτή έρχεται σε συνέχεια της πορείας του ως ανεξάρτητου βουλευτή, μετά την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο.

Οι λόγοι της απόφασης

Στην ομιλία του, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να παραιτηθεί. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Να πω ότι παρέμεινα στο έδρανα για τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο, ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία στην Βουλή. Θα παραιτηθώ της βουλευτικής ευθύνης, όχι του αξιώματος μόνο, γιατί ο πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας».

Επανέλαβε τη δήλωση αυτή, τονίζοντας τη σύνδεση της αποχώρησής του με το «μείζον θέμα του Οδοντωτού» και την ανάγκη να ληφθούν «θέσεις μάχης» εν όψει της προεκλογικής περιόδου. Η επιλογή του να συνδέσει την ανακοίνωση με το ζήτημα του Οδοντωτού δίνει τοπικό βάρος στην αποχώρησή του, αναδεικνύοντας ένα θέμα που χαρακτήρισε σημαντικό για την Αχαΐα.

Η πορεία προς την ΕΛΑΣ

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος συγκαταλέγεται στους πολιτικούς που κατευθύνονται προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Η πρόθεσή του να ενταχθεί στο νέο κόμμα είχε προαναγγελθεί και σε ανοιχτή συνάντηση της ΕΛΑΣ που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο. Με την παραίτησή του από το κοινοβουλευτικό αξίωμα, ο δρόμος ανοίγει για την επίσημη ένταξή του.

Η ΕΛΑΣ, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, βρίσκεται σε φάση συγκρότησης της παρουσίας της, με την Αχαΐα να αποτελεί μία από τις περιοχές όπου το κόμμα αναπτύσσει τη δράση του. Η κίνηση του κ. Παναγιωτόπουλου εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία, καθώς εγκαταλείπει την ανεξάρτητη βουλευτική του ιδιότητα για να προχωρήσει στην πλήρη ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η διαδοχή στην έδρα της Αχαΐας

Με την παραίτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρώτος επιλαχών στην Αχαΐα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ο κ. Κυριακόπουλος θα λάβει την έδρα, εφόσον βέβαια την αποδεχτεί. Το αν θα προβεί στην αποδοχή της έδρας παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί βουλευτής Αχαΐας το 2023 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, πριν ανεξαρτητοποιηθεί. Η αποχώρησή του από το κοινοβουλευτικό αξίωμα, την οποία διατήρησε ως ανεξάρτητος μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, σηματοδοτεί μια νέα φάση στην πολιτική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit