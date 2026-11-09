Ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες και ευρωπαϊκή συνεργασία

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, δίνοντας έμφαση στον συντονισμό και στις κοινές προμήθειες. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την προσέλευσή του στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, όπου οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζήτησαν τις οικονομικές και δημοσιονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής άμυνας. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Προτεραιότητα στην άμυνα και ποιότητα δημόσιων δαπανών

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τιμή τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη συνεδρίαση. Συνέδεσε την προτεραιότητα στην άμυνα με την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των δημόσιων προϋπολογισμών και των κρατικών δαπανών. «Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον Μαρκ Ρούτε, γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Δίνουμε προτεραιότητα στην άμυνα, διότι δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα των δημόσιων προϋπολογισμών μας και των δημόσιων δαπανών συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Eurogroup.

Όπως εξήγησε, οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις. Αυτές οι πιέσεις περιλαμβάνουν υψηλότερο πληθωρισμό, αυξημένο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερες ανάγκες για δημόσιες δαπάνες. Σε αυτό το περιβάλλον, η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Eurogroup, γεγονός που καθιστά εύλογη την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών.

Αντιμετώπιση οικονομικών πιέσεων και ρήτρα διαφυγής

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες για δημόσιες δαπάνες, την ώρα που βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερο πληθωρισμό και ακριβότερο δανεισμό. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι λειτουργούμε πλέον σε μια εποχή ακριβότερου κεφαλαίου, υψηλού πληθωρισμού και αυξημένων αναγκών για δημόσιες δαπάνες. Ως εκ τούτου, πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε πολλές προκλήσεις ταυτόχρονα.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπενθύμισε ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής για τις εθνικές δαπάνες. Αυτή η πολιτική επιτρέπει σε πολλά κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Παρατήρησε ότι ορισμένες χώρες είχαν ήδη διαθέσει σημαντικά ποσά για την άμυνα, ενώ άλλες είχαν κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Πλέον, ωστόσο, υπάρχει ευρύτερη αναγνώριση ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες.

Κοινός συντονισμός και προμήθειες ως λέξη-κλειδί

Η συνολική συζήτηση στο Eurogroup θα επικεντρωθεί περισσότερο στις δευτερογενείς επιπτώσεις, στις οικονομίες κλίμακας και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι κοινές προμήθειες. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η λέξη-κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι ευρωπαϊκές συνέργειες. Αυτός ο κοινός συντονισμός και οι κοινές προμήθειες θεωρούνται κρίσιμα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αμυντικών αναγκών.

Σε ερώτηση για το εάν αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο πρόεδρος του Eurogroup διευκρίνισε ότι η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί στα οφέλη του κοινού συντονισμού και των κοινών προμηθειών. «Σήμερα συζητάμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτόν τον κοινό συντονισμό και τις κοινές προμήθειες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες», δήλωσε.

Περισσότερα με λιγότερους πόρους: Το σύνθημα του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη να γίνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Γενικότερα, όπως ανέφερε, «αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους». Αυτό το σύνθημα προκύπτει από τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται συνολικά οι προϋπολογισμοί των κρατών-μελών, καθώς και από τις ευρύτερες αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Η ανάγκη για αποτελεσματικότητα και βελτιστοποίηση των δαπανών είναι επιτακτική, δεδομένου του υψηλού πληθωρισμού και του αυξημένου κόστους δανεισμού. «Περισσότερα με λιγότερα μέσα, αυτό είναι το σύνθημά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Eurogroup, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προκλήσεων.

Θέμα διαδοχής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Εκτός από τα θέματα άμυνας, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στο ζήτημα της διαδοχής στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έχει οριστεί για την Παρασκευή. Αυτό το θέμα αποτελεί ένα από τα σημεία της ατζέντας που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki