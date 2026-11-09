Η Αφροδίτη Λατινοπούλου για την επέτειο της πτώσης του τείχους του Βερολίνου

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την επέτειο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Στην ανακοίνωση αυτή, η κυρία Λατινοπούλου προχώρησε σε διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με την κατάσταση των ευρωπαϊκών χωρών μετά την αποτίναξη των κομμουνιστικών καθεστώτων, καθώς και για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Οι ισχυρισμοί της, όπως αναφέρεται στην πηγή, χαρακτηρίστηκαν ως συγκεχυμένοι, με ορισμένες τοποθετήσεις της να παρουσιάζονται ως λανθασμένες.

Οι ισχυρισμοί για την ευημερία των ευρωπαϊκών χωρών

Στην ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε ότι την επόμενη χρονιά από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που είχαν υποφέρει από τα κομμουνιστικά καθεστώτα είχαν αποτινάξει τον «ερυθρό ολοκληρωτισμό». Κατά την άποψή της, αυτές οι χώρες σήμερα ευημερούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία αποτελούν πλέον πρότυπα υγιών εθνικών και φιλελεύθερων οικονομικά αναπτυσσόμενων κρατών.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τόνισε τη φερόμενη επιτυχία αυτών των κρατών ως παράδειγμα για την πορεία που μπορούν να ακολουθήσουν χώρες που απελευθερώνονται από παρόμοια καθεστώτα. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της σχετικά με την επέτειο της πτώσης του Τείχους, αναδεικνύοντας την οικονομική και εθνική τους ανάπτυξη ως δείκτη επιτυχίας.

Επισημάνσεις για την κατάσταση σε Ουγγαρία και Πολωνία

Ωστόσο, η πηγή αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί της κυρίας Λατινοπούλου σχετικά με την ευημερία και την πρότυπη λειτουργία των προαναφερθέντων χωρών περιέχουν λανθασμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται πως η Ουγγαρία βρέθηκε «παρά τρίχα» να αποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πολιτικής του πρωθυπουργού της, Βίκτορ Όρμπαν.

Παράλληλα, για την Πολωνία, η πηγή σημειώνει ότι η χώρα συνταράσσεται από την έντονη κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τουσκ και του εθνολαϊκιστικού κόμματος PiS. Αυτές οι παρατηρήσεις έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα των «πρότυπων υγιών εθνικών και φιλελεύθερων οικονομικά αναπτυσσόμενων κρατών» που παρουσίασε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στην ανακοίνωσή της.

Η κριτική για την ελληνική πολιτική σκηνή

Περνώντας στην Ελλάδα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ισχυρίστηκε ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα «δέσμια της αριστερίστικης ιδεοληπτικής ηγεμονίας». Κατά την άποψή της, αυτό οφείλεται στο ότι οι «κεντροδεξιοί του γλυκού νερού» επιμένουν να υλοποιούν το πρόγραμμα της «εθνομηδενιστικής και δικαιωματιστικής Αριστεράς».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής περιέγραψε το εν λόγω πρόγραμμα ως ένα σύνολο πολιτικών που ταυτίζονται με την «ενδοτικότητα στα εθνικά θέματα», την «ανοχή στην λαθρομεταναστευτική λαίλαπα» και την «προσήλωση στη woke παράνοια». Επιπλέον, κατήγγειλε τη «διάλυση της υγιούς επιχειρηματικότητας», την οποία απέδωσε στους «κρατικοδίαιτους κομματικούς στρατούς», καθώς και την «έλλειψη Εθνικής Παιδείας».

Στην ίδια κριτική, η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε στην «ανυπαρξία Δημόσιας Τάξης και Ασφαλείας» και στην «ελαστική Δικαιοσύνη στην βαριά παραβατικότητα», στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, συνθέτουν την εικόνα της Ελλάδας υπό την «αριστερίστικη ιδεοληπτική ηγεμονία».

Το όραμα της Φωνής Λογικής για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δήλωσε ότι το κόμμα της καταδικάζει απερίφραστα κάθε κυβερνητική πολιτική που έχει καταστήσει την Ελλάδα την «τελευταία “Σοβιετία της Ευρώπης”». Η Φωνή Λογικής, όπως τόνισε, οραματίζεται ένα ισχυρό εθνικό και οικονομικά αναπτυσσόμενο Κράτος, το οποίο θα κάνει τους Έλληνες περήφανους.

Η κυρία Λατινοπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η άνοδος της Δεξιάς παγκοσμίως θα προκαλέσει «αλυσιδωτές θετικές εξελίξεις» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αυτές οι εξελίξεις, κατά την άποψή της, θα φέρουν την «πολυπόθητη Ελευθερία», την οποία οι Έλληνες στερήθηκαν από τον «νεοταξικό εθνομηδενιστικό wokισμό».

Με πληροφορίες από: Topontiki