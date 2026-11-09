Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθάρισε σήμερα, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ότι η αδειοδότηση για το έργο GSI δόθηκε αποκλειστικά από την ελληνική κυβέρνηση. Τόνισε πως η γαλλική πλευρά προχώρησε σε γνωστοποίηση της έναρξης εργασιών μέσω ρηματικής διακοίνωσης, η οποία είχε αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούσε αίτημα αδειοδότησης. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ αδειοδότησης και απλής γνωστοποίησης, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η αδειοδότηση του GSI και ο ρόλος της Ελλάδας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφέρθηκε στην διαδικασία αδειοδότησης του έργου GSI, τονίζοντας ότι το αίτημα κατατέθηκε στην ελληνική κυβέρνηση. Η άδεια για την έναρξη των εργασιών δόθηκε αποκλειστικά από την Ελλάδα, γεγονός που, όπως σημείωσε, καθιστά σαφή την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή.

Στη συνέχεια, η γαλλική πλευρά προχώρησε σε γνωστοποίηση για την έναρξη των εργασιών, χρησιμοποιώντας το διπλωματικό εργαλείο της ρηματικής διακοίνωσης. Ο κ. Χατζηβασιλείου διευκρίνισε ότι το περιεχόμενο αυτής της διακοίνωσης ξεκαθαρίζει πως δεν επρόκειτο για αίτημα αδειοδότησης, αλλά για μια κίνηση που είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο ίδιος επέμεινε στην ανάγκη να μην συγχέεται η διαδικασία της αδειοδότησης με την απλή γνωστοποίηση, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές ενέργειες με διακριτό νομικό και διπλωματικό βάρος.

Ο χαρακτήρας της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης

Αναφορικά με τη ρηματική διακοίνωση που απέστειλε η γαλλική πρεσβεία στην Τουρκία, ο κ. Χατζηβασιλείου εξήγησε τη φύση αυτών των διπλωματικών εγγράφων. Όπως δήλωσε, οι ρηματικές διακοινώσεις αποτελούν έναν έγγραφο και διπλωματικό τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα υπουργεία Εξωτερικών ή οι πρεσβείες των διαφόρων χωρών.

Οι διακοινώσεις αυτές, συνέχισε, έχουν ως σκοπό να εκφράσουν τις θέσεις τόσο της χώρας που τις εκδίδει όσο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό τα συμφέροντά της. Στην περίπτωση του GSI, μετά την αδειοδότηση που χορηγήθηκε από τις ελληνικές Αρχές, η γαλλική πλευρά προέβη σε γνωστοποίηση προς τη γειτονική χώρα, την Τουρκία. Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι αυτή η ενέργεια ξεκαθάριζε πως επρόκειτο για απλή ενημέρωση και όχι για αίτημα έγκρισης ή αδειοδότησης από την τουρκική πλευρά.

Η αντίδραση της Τουρκίας και η ελληνική θέση

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε και στην αντίδραση της Τουρκίας, επισημαίνοντας τις ενέργειες που ακολούθησαν την ελληνική αδειοδότηση και τη γαλλική γνωστοποίηση. Όπως δήλωσε, η Ελλάδα, αφού έδωσε την άδεια για το έργο GSI, εξέδωσε και τη σχετική NAVTEX, μια νόμιμη αγγελία προς τους ναυτιλλομένους.

Στη συνέχεια, η γαλλική εταιρεία προχώρησε στην κίνηση γνωστοποίησης προς την Τουρκία. Ωστόσο, η Άγκυρα δεν εξέδωσε δική της NAVTEX, όπως θα συνέβαινε αν είχε λάβει αίτημα αδειοδότησης. Αντιθέτως, εξέδωσε μια «αντι-NAVTEX», με σκοπό, κατά τη δική της λογική, να καταργήσει την νόμιμη ελληνική αγγελία. Ο υφυπουργός τόνισε ότι είναι συνήθης πρακτική η ενημέρωση των παράκτιων χωρών για τέτοια έργα, επαναλαμβάνοντας ότι είναι σφάλμα να μπερδεύεται η αδειοδότηση με την απλή γνωστοποίηση.

Διεθνές δίκαιο και κυριαρχικά δικαιώματα

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, ο Τάσος Χατζηβασιλείου εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν βρισκόμαστε κοντά σε ένα σκηνικό κρίσης. Υπογράμμισε την ανάγκη να βρίσκονται τρόποι ώστε τα έργα υποδομής να προχωρούν, πάντοτε με πλήρη σεβασμό στην έννομη τάξη και τους διεθνείς κανόνες.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο με αποφασιστικότητα, ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύει σεβασμό προς την καλή γειτονία. Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι στον χώρο όπου διεξάγονται οι εργασίες του GSI, τα κυρίαρχα δικαιώματα ασκούνται από την Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να μην παραποιεί η αντιπολίτευση την πραγματικότητα, απλώς και μόνο για να δικαιώσει τη ρητορική της.

Με πληροφορίες από: News.gr