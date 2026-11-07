Έντονη αντιπαράθεση στην ΚΕΔΕ για τη διαδικασία ψηφοφορίας

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), έπειτα από τις καταγγελίες που διατύπωσε ο Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.ΑΣ. Οι καταγγελίες αφορούν τη διαδικασία ψηφοφορίας επί των ψηφισμάτων του συνεδρίου, με σαφείς αιχμές να στρέφονται κατά της κυβερνητικής παράταξης, της οποίας ηγείται ο πρόεδρος της Ένωσης, Λάζαρος Κυρίζογλου. Παράλληλα, εκφράζονται σοβαρές αιτιάσεις για τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων.

Καταγγελίες για «απαράδεκτες μεθοδεύσεις»

Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.ΑΣ. έκανε λόγο για απαράδεκτες μεθοδεύσεις από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας αρνήθηκαν να αποδεχθούν την πρόταση για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Η πρόταση αυτή είχε κατατεθεί από την παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η ΕΛ.ΑΣ. υποστήριξε ότι οι «γαλάζιοι αυτοδιοικητικοί» προσπάθησαν να κρυφτούν, αρνούμενοι την ονομαστική ψηφοφορία που πρότεινε η «ενωτική προοδευτική παράταξη Αυτοδιοίκηση ΤΩΡΑ» για τα ψηφίσματα του συνεδρίου. Αυτή η άρνηση, όπως τονίζεται, αποτελεί μέρος μιας απαράδεκτης μεθόδευσης από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, ειδικότερα από την κυβερνητική παράταξη Κυρίζογλου.

Αιτιάσεις για πολλαπλή ψηφοφορία

Πέρα από την άρνηση της ονομαστικής ψηφοφορίας, διατυπώθηκαν σοβαρές αιτιάσεις σχετικά με τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζει ότι καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά κατά τα οποία σύνεδροι της παράταξης Κυρίζογλου φέρονται να ψήφισαν περισσότερες από μία φορές. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν περιπτώσεις όπου σύνεδροι διπλοψήφισαν και τριπλοψήφισαν.

Αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζονται ως αδιανόητες για το έτος 2026, και παρόλα αυτά, επαναλαμβάνονται «στο όνομα της κομματικής παρέλασης». Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν αποστροφή ακόμα και σε αυτοδιοικητικούς που βρίσκονται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «μικροκομματικά γαλάζια κολπάκια».

Κριτική για τη στάση της κυβέρνησης

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης κριτική για τη στάση του πρωθυπουργού έναντι της αυτοδιοίκησης. Αναφέρεται ότι ο πρωθυπουργός «πέρασε και δεν ακούμπησε» από το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται ως «προσβλητικός» με τους δημάρχους και τον θεσμό, καθώς τους «κούνησε το δάχτυλο» για τις απευθείας αναθέσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του έχουν «σπάσει κάθε ρεκόρ» στις απευθείας αναθέσεις.

Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν ικανοποιήθηκε κανένα από τα αιτήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σχετικά με την τιμή ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι ΟΤΑ ζητούσαν να αγοράζουν ενέργεια στην ίδια τιμή που αγοράζουν και οι βιομήχανοι, αίτημα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Η αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που να ακούει και να συζητά μαζί της τα αιτήματά της.

Η πρόταση της «Αυτοδιοίκησης Τώρα» και οι αντιδράσεις

Η πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία, η οποία απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, είχε υποβληθεί από την παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα». Η παράταξη αυτή, με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, χαρακτηρίζεται ως «ενωτική προοδευτική». Η άρνηση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας να δεχθεί αυτή την πρόταση, σε συνδυασμό με τα φερόμενα περιστατικά πολλαπλής ψηφοφορίας, οδήγησε στις έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.ΑΣ.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν την κλιμακούμενη ένταση στο εσωτερικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν αφορούν την ακεραιότητα των διαδικασιών ψηφοφορίας και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη γενικότερη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέναντι στα ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως αυτά τέθηκαν στο συνέδριο.

Με πληροφορίες από: Topontiki