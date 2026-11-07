Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον 43ο Μαραθώνιο: «Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους τους συμμετέχοντες στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, ο οποίος διεξάγεται αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Μέσα από ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται στο πρώτο βήμα, τόσο στην άθληση όσο και στη ζωή γενικότερα. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους, ευχόμενος καλή επιτυχία και καλό τερματισμό στους χιλιάδες δρομείς.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον 43ο Μαραθώνιο

Με ανάρτησή του, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους δρομείς του 43ου Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του να κάνει κανείς το πρώτο βήμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα. Είτε τρέχετε στα 5 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στα 10 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στον μαραθώνιο κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και την υγεία σας».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία της άθλησης στην καθημερινότητά μας, προτρέποντας τους πολίτες να μην διστάσουν να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα. Το μήνυμά του περιλάμβανε μια γενικότερη προτροπή για την υιοθέτηση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής, ανεξάρτητα από την απόσταση που θα επιλέξει κανείς να διανύσει στον Μαραθώνιο.

Η σημασία της άθλησης στην καθημερινότητα

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να εντάξουν την άθληση στη ζωή τους, προτείνοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες. «Μην διστάσετε, λοιπόν, να κάνετε το πρώτο βήμα. Να σηκωθούμε από τον καναπέ, να βγούμε έξω. Να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να κάνουμε ποδήλατο, να βάλουμε την άθληση στη ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της καθημερινότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «Ξέρω καλά ότι υπάρχουν δυσκολίες και το τρέξιμο της καθημερινότητας δεν τελειώνει ποτέ. Όμως πάντα μπορεί να βρεθεί λίγος χρόνος για άσκηση που προσφέρει υγεία και ευεξία. Και δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι μαραθωνοδρόμοι». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει ότι η άσκηση είναι προσβάσιμη σε όλους, ανεξαρτήτως επιπέδου φυσικής κατάστασης.

Η «μπλε γραμμή» και η συγκίνηση του τερματισμού

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε και μια προσωπική του παρατήρηση. «Στον δρόμο για το γραφείο περνάω από τη “μπλε” γραμμή. Είναι η γραμμή που συνδέει την αφετηρία του Μαραθωνίου με το Καλλιμάρμαρο», ανέφερε. Αυτή η αναφορά προσέδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στο μήνυμα, συνδέοντας την καθημερινότητά του με την ιστορική διαδρομή.

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε τη μοναδική συγκίνηση που βιώνει κάθε δρομέας κατά τον τερματισμό. «Και αυτή η συγκίνηση που αισθάνεται κάθε δρομέας, όταν τερματίζει σε αυτόν τον ιερό χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού νόμιζω ότι δύσκολα μπορεί να περιγραφεί», δήλωσε, αναδεικνύοντας την ιστορική και συναισθηματική βαρύτητα του Καλλιμάρμαρου Σταδίου.

Δεκάδες χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την προσμονή του για τη διεξαγωγή του αγώνα, αναμένοντας τη συμμετοχή πλήθους αθλητών. «Αύριο περιμένουμε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άνδρες από όλον τον κόσμο να νιώσουν αυτή τη ξεχωριστή συγκίνηση στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας», δήλωσε. Η διεθνής συμμετοχή αναδεικνύει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την ιστορική διάσταση της κλασικής διαδρομής. «Είναι η κλασική διαδρομή που ενώνει την ιστορία μας με τη σύγχρονη Ελλάδα», ανέφερε, τονίζοντας τον συμβολισμό του Μαραθωνίου ως γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος της χώρας μας.

Έμπνευση από αθλητές και ευχές

Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε μια παρατήρηση από την περσινή του εμπειρία, η οποία τον ενέπνευσε. «Άλλωστε, αυτό που ξεχώρισα πέρυσι από τη γνωριμία μου με αθλητές του Μαραθωνίου είναι ότι όλοι ξεκινούν από μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς», δήλωσε, προσφέροντας ένα μήνυμα ενθάρρυνσης για όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν την άθληση.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ευχές και κάλεσε σε χειροκρότημα. «Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους δρομείς που αυτό το Σαββατοκύριακο θα γεμίσουν με χαμόγελα την Αθήνα, κι ας κάνουμε το πρώτο βήμα: Στην άθληση και στη ζωή μας. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό σε όλους», κατέληξε, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ενθάρρυνσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki