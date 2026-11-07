Ένταση και διεκδικήσεις στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα

Με την υπερψήφιση της πρότασης της πλειοψηφίας, υπό τον πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου, για ενίσχυση της τακτικής χρηματοδότησης και μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Η διαδικασία σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, με τον δήμαρχο Αθηναίων και κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρη Δούκα, να καταγγέλλει νοθεία κατά την ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρός. Οι δήμαρχοι της χώρας στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, αναμένοντας από την κυβέρνηση να υλοποιήσει έστω και ένα μέρος των αιτημάτων τους.

Έντονες αντιπαραθέσεις και καταγγελία για νοθεία

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ, που ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα στις 7 Νοεμβρίου, χαρακτηρίστηκε από τις εντάσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Η «γαλάζια» παράταξη, υπό τον πρόεδρο του αυτοδιοικητικού οργάνου, Λάζαρο Κυρίζογλου, συγκέντρωσε την πλειοψηφία των συνέδρων κατά την ψηφοφορία. Η πρόταση της πλειοψηφίας ήταν πιο ήπια ως προς τις διατυπώσεις των διεκδικήσεων για την Αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με τον υψηλότερο πήχη διεκδικήσεων που προέταξε η παράταξη του Χάρη Δούκα.

Ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων, προχώρησε σε καταγγελία για νοθεία κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, η οποία διεξήχθη δια ανατάσεως χειρός. Οι αντιπαραθέσεις αυτές σημάδεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις των παρατάξεων στα κρίσιμα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι οικονομικές διεκδικήσεις των δήμων

Το ψήφισμα της παράταξης του Λάζαρου Κυρίζογλου αναγνωρίζει τη «σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση των Δήμων», θέτοντας στο επίκεντρο το χρηματοδοτικό κενό των 2,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά το λειτουργικό τους κόστος και σχετίζεται με τους πόρους που εισπράττουν οι Δήμοι μέσω της τακτικής επιχορήγησης, γνωστής ως Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, καθώς και με τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού 2027 για τη χρηματοδότησή τους.

Από το βήμα του συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, τόνισε την ανάγκη για άμεση στήριξη των Δήμων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Απαιτούμε την άμεση στήριξη των Δήμων, για να μην καταρρεύσουν». Ωστόσο, απαντώντας στο αίτημα της παράταξης Δούκα για απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων, οι οποίοι προκύπτουν από τις χαμηλότερες τακτικές επιχορηγήσεις σε σχέση με τους θεσμοθετημένους πόρους και για το 2027 υπολογίζονται στα 6,5 δισ. ευρώ, ο Λάζαρος Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι οι διεκδικήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες: «Όταν διεκδικείς, πρέπει να διεκδικείς με ‘επειδή’ και ‘διαταύτα’ και να είναι τα πάντα αιτιολογημένα, για να μην μπορεί να αντιλέξει κανείς από την κυβέρνηση».

Το αίτημα για μείωση του ενεργειακού κόστους

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν από την πλειοψηφία του συνεδρίου αφορούσε τη μείωση των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια. Η πρόταση της παράταξης Κυρίζογλου περιλάμβανε την «άμεση μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους» και τη «θέσπιση ειδικού τιμολογίου για τις υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος».

Στην πρόταση αυτή επισημάνθηκε ότι η σημερινή επιβάρυνση στερεί σημαντικούς πόρους από τις δημοτικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα το κόστος αυτό να μεταφέρεται τελικά στους πολίτες. Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί κεντρικό αίτημα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των Δήμων και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Το βλέμμα στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, οι δήμαρχοι της χώρας στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Η προσδοκία τους είναι η κυβέρνηση να υλοποιήσει έστω και ένα μέρος των αιτημάτων που τέθηκαν, με επίκεντρο την κάλυψη του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους των Δήμων.

Η ΚΕΔΕ αναμένει συγκεκριμένες ενέργειες και προβλέψεις στον προϋπολογισμό που θα αντιμετωπίζουν το χρηματοδοτικό κενό και θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημοτικών υπηρεσιών, ώστε να μην καταρρεύσουν οι Δήμοι υπό το βάρος των οικονομικών δυσχερειών.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στο συνέδριο

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επικαλέστηκε την παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε πως «μετά από 17 χρόνια παρέστη Πρωθυπουργός σε συνέδριο της ΚΕΔΕ».

Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που απέδωσε η ΚΕΔΕ στην παρουσία του Πρωθυπουργού, ως ένδειξη ενδιαφέροντος για τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις διεκδικήσεις των Δήμων.

Με πληροφορίες από: Enikos