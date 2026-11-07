Η υποδοχή του Μητροπολίτη Γαβριήλ στον Δημήτρη Κουτσούμπα: «Καλωσορίζουμε τον καλό μας γείτονα»

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), Δημήτρης Κουτσούμπας, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος. Εκεί, τον υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο Μητροπολίτης Γαβριήλ, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε από την ανταλλαγή απόψεων γύρω από ζητήματα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η επίσκεψη έλαβε χώρα σε ένα κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του Κέντρου στην ευρύτερη περιοχή.

Η θερμή υποδοχή και η αναφορά στον «γείτονα»

Κατά την άφιξη του κ. Κουτσούμπα, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ τον καλωσόρισε προσωπικά, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική και φιλική αναφορά. Συγκεκριμένα, ο Σεβασμιώτατος είπε: «καλωσορίζουμε τον καλό μας γείτονα», υπογραμμίζοντας έτσι την εγγύτητα των δύο φορέων. Αυτή η αναφορά δεν ήταν τυχαία, καθώς το «Ιωνικό Κέντρο» βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η οποία εδρεύει στον Περισσό της Νέας Ιωνίας.

Η θερμή υποδοχή του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ από τον Μητροπολίτη Γαβριήλ έδωσε τον τόνο για μια εποικοδομητική συνάντηση. Η γεωγραφική εγγύτητα των δύο κτιρίων, του Ιωνικού Κέντρου και της έδρας του ΚΚΕ, αποτέλεσε το έναυσμα για αυτή την ιδιαίτερη προσφώνηση, αναδεικνύοντας μια σχέση «γειτονίας» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ξενάγηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου

Μετά την αρχική υποδοχή, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ ανέλαβε να ξεναγήσει τον Δημήτρη Κουτσούμπα στις εγκαταστάσεις του «Ιωνικού Κέντρου». Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε αναλυτικά το όραμα και τη φυσιογνωμία του έργου που επιτελείται στο Κέντρο. Επίσης, αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική σύλληψη του κτιρίου, τη λειτουργική του διάρθρωση, καθώς και στις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες υποδομές του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον νεόδμητο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ο οποίος αποτελεί τον Πολιούχο της Ιεράς Μητροπόλεως. Εντός του Ναού φυλάσσεται πλέον το άφθαρτο ιερό Σκήνωμα του Αγίου, ένα σημείο ιδιαίτερης πνευματικής σημασίας. Επιπλέον, ο κ. Κουτσούμπας ξεναγήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού και Νεολαίας, στο σύγχρονο αμφιθέατρο, στην πλούσια βιβλιοθήκη, καθώς και στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές που λειτουργούν εντός του Κέντρου, οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην τοπική κοινωνία.

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του «Ιωνικού Κέντρου»

Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ ενημέρωσε εκτενώς τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου». Όπως τόνισε, το Κέντρο αποτελεί ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Νέας Ιωνίας και των γύρω δήμων. Ο ρόλος του Κέντρου είναι σύνθετος, καθώς συνδυάζει αρμονικά την πνευματική καλλιέργεια με την εκπαίδευση και την ουσιαστική κοινωνική προσφορά προς τους πολίτες.

Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε επίσης ότι το «Ιωνικό Κέντρο» είναι ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής ή πεποιθήσεων. Απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη μέριμνα και έμφαση στη στήριξη της νέας γενιάς και της οικογένειας. Παράλληλα, το Κέντρο επιδιώκει την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μικρασιατικού Ελληνισμού, προσφέροντας μια γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

Ανταλλαγή απόψεων για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε η ευκαιρία για μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Μητροπολίτη Γαβριήλ και του Δημήτρη Κουτσούμπα. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας κοινά σημεία αναφοράς παρά τις διαφορετικές αφετηρίες των δύο πλευρών. Ένα από τα βασικά κοινά σημεία ήταν η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, ενός θέματος που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την περιοχή της Νέας Ιωνίας, λόγω της Μικρασιατικής της κληρονομιάς.

Επιπλέον, οι δύο άνδρες συζήτησαν την ενίσχυση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προαγωγή της παιδείας, του πολιτισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για να διερευνηθούν τρόποι στήριξης δράσεων που ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό και προσφέρουν οφέλη στην κοινότητα, με το «Ιωνικό Κέντρο» να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki