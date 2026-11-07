Το κλίμα στην Ουάσινγκτον έχει βαρύνει επικίνδυνα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σούζι Γουάιλς, μια σκληροπυρηνική πολιτική παράγοντας και μακροχρόνια σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, απομακρύνθηκε από τη θέση της. Η απομάκρυνση αυτή έρχεται μετά τη σαρωτική ήττα του κόμματος στις εκλογές, η οποία επέφερε την απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Η απομάκρυνση της Σούζι Γουάιλς

Η Σούζι Γουάιλς, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που κατείχε ποτέ τη συγκεκριμένη θέση, θα μετακινηθεί στην πολιτική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ. Τη θέση της θα αναλάβει ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του, Στίβεν Μίλερ. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Μίλερ ως «έναν από τους πιο έμπιστους συμβούλους του».

Πηγές που μίλησαν στη Daily Mail αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της παραίτησης της προσωπάρχη και στενής συνεργάτιδας του Ντόναλντ Τραμπ. Η απομάκρυνσή της συνδέεται άμεσα με τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, κατά τις οποίες το κόμμα έχασε τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο έντονος διαπληκτισμός με τον Τραμπ

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε λεκτικά στη Σούζι Γουάιλς. Της απέδωσε ευθύνες για τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, η οποία οδήγησε στην απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Τέσσερις πηγές με γνώση του περιστατικού περιέγραψαν στην εφημερίδα έναν ιδιαίτερα έντονο διαπληκτισμό. Ο καβγάς εκτυλίχθηκε μπροστά σε άλλους συνεργάτες του προέδρου. Η 69χρονη Γουάιλς, ένα από τα πιο κοντινά πρόσωπα στον Αμερικανό πρόεδρο, αποχώρησε από την αίθουσα ενώ ο Τραμπ εξακολουθούσε να φωνάζει.

Μαρτυρίες και αντιδράσεις

«Εξερράγη εναντίον της», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το περιβάλλον του Ρεπουμπλικανού. Μια άλλη πηγή από τον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι ο Τραμπ της φώναζε για τις εκλογικές απώλειες μέχρι να φύγει από την αίθουσα. Δύο ακόμη πηγές ισχυρίστηκαν ότι την έδιωξε από τη συνάντηση, με μία από αυτές να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Της είπε να φύγει».

Στο περιστατικό φέρονται να ήταν παρόντες ο αναπληρωτής προσωπάρχης Νταν Σκαβίνο, καθώς και η Μόργκαν ΝτεΓουίτ-Σνόου, στενή συνεργάτιδα της Γουάιλς και επικεφαλής του γραφείου προσωπικού του Λευκού Οίκου. Η ΝτεΓουίτ-Σνόου βγήκε από την αίθουσα εμφανώς αναστατωμένη και αντί να επιστρέψει στο γραφείο της, πήγε να καθίσει μαζί με τη Γουάιλς σε άλλο χώρο της δυτικής πτέρυγας.

Η διάψευση και η προληπτική παραίτηση

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διέψευσε ότι ο Τραμπ ύψωσε τη φωνή του. Ο αξιωματούχος δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν θα φώναζε ποτέ στη Σούζι», υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφραστεί με πολύ κολακευτικά σχόλια για τη Γουάιλς στο παρελθόν.

Μία τέταρτη πηγή ανέφερε ότι η Σούζι Γουάιλς είχε ενημερωθεί πως επίκειται η απομάκρυνσή της από τη θέση της. Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου 2026, επισκέφθηκε τον Τραμπ και υπέβαλε την παραίτησή της προτού προλάβει εκείνος να την απολύσει. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποδέχθηκε αμέσως την παραίτηση, αλλά της είπε ότι θα συζητούσαν το θέμα αργότερα. Το πρωί της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου 2026, το θέμα παρέμενε ανοιχτό.

Με πληροφορίες από: Newsit