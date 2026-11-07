Η Ίλζε Άιγκνερ, πρόεδρος της Βουλής της Βαυαρίας, επικρατέστερη για την προεδρία της Γερμανίας

Η Ίλζε Άιγκνερ, η σημερινή πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Βαυαρίας, αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για να διαδεχθεί τον Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην προεδρία της Γερμανίας. Η δεύτερη θητεία του απερχόμενου προέδρου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027. Οι πιθανότητες εκλογής της 61χρονης πολιτικού θεωρούνται αυξημένες, καθώς φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία πολιτική στήριξη.

Η πορεία της από την εργασία στην πολιτική

Η Ίλζε Άιγκνερ προέρχεται από οικογένεια επιχειρηματιών, όντας η μικρότερη από τέσσερις αδελφές, με τον πατέρα της να εργάζεται ως ηλεκτρολόγος. Πριν αφοσιωθεί επαγγελματικά στην πολιτική, η ίδια εργάστηκε αρχικά στην οικογενειακή επιχείρηση. Αργότερα, απασχολήθηκε ως εργάτρια σε εταιρεία που συναρμολογούσε ηλεκτρικά εξαρτήματα για ελικόπτερα, μια εταιρεία που στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Airbus.

Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει πτυχίο πανεπιστημίου, ούτε απολυτήριο λυκείου, η Άιγκνερ κατάφερε να χαράξει μια σημαντική πολιτική διαδρομή. Είναι καθολική στο θρήσκευμα και δεν έχει παντρευτεί, ούτε έχει αποκτήσει παιδιά.

Η πολιτική της διαδρομή και η εμπειρία σε ομοσπονδιακό επίπεδο

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1994, όταν εξελέγη στο τοπικό κοινοβούλιο της Βαυαρίας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1998, εξελέγη για πρώτη φορά στην ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας. Το 2013, επέστρεψε στο βαυαρικό κοινοβούλιο, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα ως πρόεδρος.

Επιπλέον, η Ίλζε Άιγκνερ έχει διατελέσει υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Αυτή η θητεία της προσέφερε σημαντική εμπειρία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενισχύοντας το προφίλ της ως ένα πρόσωπο με ευρεία γνώση των κρατικών υποθέσεων.

Ευρεία πολιτική στήριξη για την υποψηφιότητά της

Οι πιθανότητες της Ίλζε Άιγκνερ να εκλεγεί πρόεδρος της Γερμανίας θεωρούνται ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς η υποψηφιότητά της φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία διακομματική στήριξη. Την υποστηρίζουν τόσο οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) όσο και οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας (CSU), το κόμμα από το οποίο προέρχεται.

Επιπλέον, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι οποίοι αποτελούν κυβερνητικούς εταίρους της Χριστιανικής Ένωσης, έχουν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους. Συγκεκριμένα, ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, έχει δηλώσει ότι οι Σοσιαλδημοκράτες θα υποστήριζαν την Ίλζε Άιγκνερ για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Η διαδικασία εκλογής του ομοσπονδιακού προέδρου

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας εκλέγεται από ένα ειδικό σώμα, την Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή αναμένεται να συγκληθεί, να συνεδριάσει και να ψηφίσει στις 30 Ιανουαρίου 2027, προκειμένου να επιλέξει τον διάδοχο του Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Η Ομοσπονδιακή Συνέλευση αποτελείται από 630 μέλη της ομοσπονδιακής Βουλής και επιπλέον 630 εκπροσώπους από τα 16 κρατίδια της Γερμανίας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εκπροσώπους είναι βουλευτές, ωστόσο τα κόμματα συχνά ορίζουν και άλλες προσωπικότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δήμαρχοι, καθώς και πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης, του αθλητισμού ή εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής.

Σήμερα, τα κόμματα CDU/CSU και SPD διαθέτουν μαζί πλειοψηφία περίπου 50 εδρών εντός της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, γεγονός που ενισχύει τη θέση της υποψηφιότητας της Ίλζε Άιγκνερ.

Ιστορική σημασία μιας ενδεχόμενης εκλογής

Εφόσον η Ίλζε Άιγκνερ εκλεγεί στην προεδρία της Γερμανίας, η εκλογή της θα έχει διπλή ιστορική σημασία. Θα είναι όχι μόνο η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το ύπατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας, αλλά και η πρώτη πολιτικός που προέρχεται από τους Βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές (CSU) που θα φτάσει στην προεδρία της Γερμανίας. Αυτό υπογραμμίζει την ξεχωριστή φύση της υποψηφιότητάς της και την πιθανή αλλαγή στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki