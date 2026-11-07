Καβγάς Σδούκου – Παπαδοπούλου on air: «Θα μας βουλώσετε το στόμα;» – «Όταν η κυβέρνηση βρίσκει τα δύσκολα, η εύκολη διέξοδος είναι να μιλάμε για το 2019 και τους Ποινικούς Κώδικες»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24. Πρωταγωνίστριες ήταν η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου. Η συζήτηση ξεκίνησε με επίκεντρο τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις αλλαγές των Ποινικών Κωδίκων του 2019.

Η ένταση στον τηλεοπτικό αέρα

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γυναικών πήρε προσωπικό χαρακτήρα, με τις φωνές να υψώνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η συζήτηση διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν αιχμές και ερωτήματα για τα επίμαχα ζητήματα. Η Αλεξάνδρα Σδούκου ζήτησε να επικρατήσει ηρεμία, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος δεν έχει λόγο να ακούει υψωμένες φωνές το πρωί.

Η ένταση ξεκίνησε με αφορμή τις εξελίξεις στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, και συγκεκριμένα το ζήτημα της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου, ένα θέμα που χαρακτηρίστηκε από την Αλεξάνδρα Σδούκου ως «παράνομο και ανυπόστατο» και αναγνωρισμένο ως τέτοιο από την κοινότητα.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο επίκεντρο

Η Άννα Παπαδοπούλου απευθύνθηκε στην Αλεξάνδρα Σδούκου λέγοντας: «Δεν θα σας χειροκροτήσουμε κιόλας που αποτύχατε στην υπογραφή και επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου». Σε απάντηση, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ρώτησε εάν η συνομιλήτριά της συντάσσεται «με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς», προσθέτοντας ότι η ίδια είχε δει ακόμα και την αντιπολίτευση στην Τουρκία να λέει στον κ. Ερντογάν ότι απέτυχε. Η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι μία αποτυχία και της προκάλεσε «τρομερή εντύπωση» η επίκληση της επιτυχίας της Τουρκίας ως προς αυτό.

Η Άννα Παπαδοπούλου αντέδραξε έντονα στις υπόνοιες, ζητώντας να αφήσει η κ. Σδούκου «τις υπόνοιες αυτού του είδους, και τα περί πατριωτικού». Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί ταύτισης με την τουρκική αντιπολίτευση ως «ασόβαρους» και «προσβλητικούς», δηλώνοντας: «Χωρίς καμία σοβαρότητα δεν μου μιλάτε όταν λέτε ότι ταυτιζόμαστε με την τουρκική αντιπολίτευση». Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε ότι «όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική δεν είναι ασόβαρο», ενώ η Άννα Παπαδοπούλου επέμεινε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει και δεν έχει δώσει καμία απάντηση για το μνημόνιο.

Οι Ποινικοί Κώδικες του 2019 και η κριτική

Η συζήτηση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στις αλλαγές που έγιναν στους Ποινικούς Κώδικες το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και στην κριτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία για αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις. Η Άννα Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επαναφέρει τη συζήτηση για το 2019 όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, λέγοντας: «Όταν η κυβέρνηση βρίσκει τα δύσκολα, η εύκολη διέξοδος είναι να μιλάμε για το 2019 και τους Ποινικούς Κώδικες».

Η Άννα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή, και σε μια υπόθεση που, όπως είπε, τέθηκε στο αρχείο όταν έφτασε στη Δικαιοσύνη. Η Αλεξάνδρα Σδούκου αντέδραξε, θέτοντας το ζήτημα του δικαιώματος της αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική στα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ερωτήματα για επιχειρηματικά συμφέροντα και επιστημονικότητα

Στο σημείο αυτό, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης παρενέβη, επισημαίνοντας ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε κάνει αναφορά σε χρηματισμό σχετικά με τους Ποινικούς Κώδικες. Η Άννα Παπαδοπούλου ζήτησε από την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου ισχυρισμού.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε επικαλούμενη προειδοποίηση του αρμόδιου υπουργού ότι οι επίμαχες διατάξεις ενδεχομένως εξυπηρετούσαν επιχειρηματικά συμφέροντα. Από την πλευρά της, η Άννα Παπαδοπούλου επικαλέστηκε δήλωση του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης, Μαυρωτά, σχετικά με τον επιστημονικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Η συζήτηση έκλεισε με την Αλεξάνδρα Σδούκου να απευθύνει ερώτημα στην Άννα Παπαδοπούλου για τη μείωση των ποινών για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis