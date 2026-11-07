Ο Χάρης Δούκας προτείνει «την Κεντροαριστερά των κινημάτων»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσιάζει μια διαφορετική πρόταση για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς, δίνοντας έμφαση στα κοινωνικά κινήματα και τις συλλογικές διεκδικήσεις. Με άρθρο του στα «Νέα Σαββατοκύριακο», υπό τον τίτλο «Η Κεντροαριστερά των Κινημάτων», ο κ. Δούκας επιχειρεί να μετατοπίσει το επίκεντρο της συζήτησης από τις κομματικές κορυφές προς την κοινωνία. Υποστηρίζει ότι η κρίση του προοδευτικού χώρου δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά έχει βαθύτερες πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Η μετατόπιση του επίκεντρου από τα κομματικά γραφεία

Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση στον προοδευτικό χώρο επικεντρώνεται κυρίως στις κομματικές συνεργασίες, τις ηγεσίες και τους εκλογικούς συσχετισμούς, ο Χάρης Δούκας προτείνει μια νέα οπτική. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, η αλλαγή δεν θα έρθει από τα κομματικά γραφεία, τις κλειστές συσκέψεις ή τις ατέρμονες συζητήσεις για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς, αλλά από την ίδια την κοινωνία.

Ο κ. Δούκας τονίζει ότι η κρίση της Κεντροαριστεράς είναι βαθιά πολιτική και κοινωνική, υπερβαίνοντας την απλή εκλογική διάσταση. Η προσέγγισή του αναδεικνύει την ανάγκη για μια προοδευτική πολιτική που δεν θα αντιμετωπίζει τους πολίτες ως εκλογική πελατεία, αλλά ως ενεργούς πρωταγωνιστές των αναγκαίων αλλαγών.

Κινήματα στις γειτονιές της Αθήνας ως αφετηρία

Ως αφετηρία για την ανάλυσή του, ο Χάρης Δούκας χρησιμοποιεί τις κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται στις γειτονιές της Αθήνας. Από τα Εξάρχεια και την Κυψέλη έως τη Ριζάρη, τη Γκράβα και τη Βασιλίσσης Όλγας, καθώς και στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας, παρατηρείται μια ζωντανή κινητικότητα.

Σε αυτές τις διαφορετικές γειτονιές, με τα διαφορετικά αιτήματα και τις διαφορετικές αφετηρίες, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: μια κοινωνία που αρνείται να παραμείνει θεατής των αποφάσεων που καθορίζουν τη ζωή της. Αυτά τα κινήματα δεν περίμεναν την άδεια κανενός πολιτικού επιτελείου για να γεννηθούν, αλλά αναπτύχθηκαν μέσα από πραγματικές ανάγκες, όπως η υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, του πρασίνου, της κατοικίας, των σχολείων και της ποιότητας ζωής.

Αυτονομία των κινημάτων και πολιτική προοπτική

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη τα κινήματα να διατηρούν την αυτονομία τους. Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι η κοινωνική διαμαρτυρία χρειάζεται μια σαφή πολιτική προοπτική για να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές. Η σύνδεση των τοπικών διεκδικήσεων με ευρύτερα ζητήματα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πρότασής του.

Ο κ. Δούκας συνδέει τις δράσεις στις γειτονιές με μείζονα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η στεγαστική κρίση, η πράσινη μετάβαση, η αναδιανομή του πλούτου και η προστασία των συλλογικών δικαιωμάτων. Ο Δήμος Αθηναίων, όπως αναφέρει, στέκεται δίπλα σε αυτά τα κινήματα, όχι απέναντί τους ή πάνω από αυτά, λειτουργώντας ως αρωγός και συμπαραστάτης.

Το δίλημμα της Κεντροαριστεράς

Αυτή η κινητικότητα που παρατηρείται στην Αθήνα φέρνει την Κεντροαριστερά μπροστά σε ένα δίλημμα. Αυτό το δίλημμα είναι βαθύτερο από τις συζητήσεις για τις συνεργασίες, τις ηγεσίες και τους εκλογικούς συσχετισμούς. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η Κεντροαριστερά θα επιχειρήσει να διαμορφώσει τους όρους για τη δική της αλλαγή.

Ο Χάρης Δούκας επισημαίνει ότι το πρόβλημα του προοδευτικού χώρου δεν είναι μόνο εκλογικό, αλλά πρωτίστως πολιτικό και κοινωνικό. Κατά την άποψή του, η Κεντροαριστερά έχει απομακρυνθεί από τις συλλογικές διεκδικήσεις και έχει περιορίσει τη φιλοδοξία της, κάτι που απαιτεί μια αναθεώρηση της προσέγγισής της.

Με πληροφορίες από: Topontiki