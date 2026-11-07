Η Νέα Δημοκρατία διοργανώνει «Debate Playoffs» για την ανάδειξη νέων ρητορικών ταλέντων

Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ διοργανώνουν τα «Debate Playoffs», ένα πολιτικό talent show που στοχεύει στην αναζήτηση νέων ρητορικών ταλέντων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ανεξαρτήτως κομματικής ιδιότητας. Η διαδικασία των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με την προθεσμία υποβολής να έχει οριστεί για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία των «Debate Playoffs»

Η εκδήλωση των «Debate Playoffs» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και θα λάβει χώρα στην Πειραιώς 62, στο Μοσχάτο. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη συμμετοχή 64 διαγωνιζομένων, οι οποίοι θα σχηματίσουν 32 ζευγάρια στην αρχική φάση. Οι διαγωνιζόμενοι θα αναμετρηθούν σε διαδοχικούς γύρους νοκ άουτ, με τον τελικό να διεξάγεται την ίδια ημέρα, στις 17:30.

Σε κάθε ζευγάρι, ένας συμμετέχων θα αναλάβει τον ρόλο της συμπολίτευσης και ο άλλος της αντιπολίτευσης. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει στη διάθεσή του ένα λεπτό για να υποστηρίξει τη θέση του. Οι διοργανωτές προτρέπουν τους συμμετέχοντες να είναι άμεσοι και περιεκτικοί στην τοποθέτησή τους, αποφεύγοντας φράσεις όπως «επιτρέψτε μου καταρχάς να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά» ή «επιτρέψτε μου, προτού απαντήσω, να κάνω μια γενικότερη πολιτική παρατήρηση», καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και πώς

Η πρόσκληση για συμμετοχή στα «Debate Playoffs» απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 18 έως 35 ετών, οι οποίοι κατοικούν σε οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε διαθέτουν ήδη κομματική ιδιότητα είτε επιθυμούν να περάσουν για πρώτη φορά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, ηλικία και την πόλη ή περιοχή διαμονής τους. Επιπλέον, απαιτείται η επισύναψη ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος σε μορφή PDF ή DOCX, με μέγιστο μέγεθος 5 MB. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να δηλώσουν τουλάχιστον έναν δημόσιο σύνδεσμο σε προσωπικό λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το Instagram να αναφέρεται ως παράδειγμα. Ο αριθμός των ακολούθων δεν αποτελεί κριτήριο και δεν περιλαμβάνεται στα πεδία της αίτησης.

Η επιλογή των υποψηφίων και οι κριτές

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, την επιλογή των υποψηφίων που θα προκριθούν στους αγώνες λόγου θα αναλάβουν οι διοργανωτές. Η διαδικασία επιλογής θα βασιστεί στην εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δημόσιων προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι. Όσοι επιλεγούν για να συμμετάσχουν στα «Debate Playoffs» θα λάβουν σχετικό email με αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή του debate.

Την τύχη των νέων ρητορικών ταλέντων θα κρίνουν υπουργοί, βουλευτές και ιστορικά στελέχη της παράταξης, όπως ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Το έπαθλο για τους νικητές περιλαμβάνει συνδρομή σε τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας ένα σύγχρονο εργαλείο στους αναδυόμενους πολιτικούς.

Όροι συμμετοχής και διαχείριση υλικού

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν συναινούν ή όχι στη λήψη και χρήση οπτικοακουστικού υλικού από τη συμμετοχή τους. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας, στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να διατεθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η μη συναίνεση σε αυτή τη διαδικασία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα του υποψηφίου να διεκδικήσει κανονικά τη συμμετοχή του στο talent show.

Η πρόσκληση «Πάρε θέση στο βήμα» σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις ρητορικές τους ικανότητες και να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ένα οργανωμένο πολιτικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki