Κώστας Τσουκαλάς: Αποσύρθηκε το άρθρο 23, η πολιτική ευθύνη παραμένει

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σε άρθρο του στο «Καρφί» ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την προσπάθεια να περάσει το άρθρο 23, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρούσε μια σοβαρή μεταβολή εις βάρος των οφειλετών. Παρά την απόσυρση του άρθρου μετά από αντιδράσεις, ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι η πολιτική ευθύνη για τη σύνταξη και την έγκρισή του παραμένει ανοιχτή, απαιτώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

Η κριτική για το άρθρο 23 και οι επιπτώσεις του

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι η κυβέρνηση, κάτω από τον τίτλο της προστασίας των οφειλετών, επιχείρησε ουσιαστικά να εισάγει πρόσθετες διευκολύνσεις υπέρ των funds, αντί να θεσπίσει κανόνες που θα προστάτευαν τους δανειολήπτες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, το άρθρο 23 θα επέτρεπε στην ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης να αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Αυτή η μεταβολή, όπως εξηγεί ο κ. Τσουκαλάς, θα άνοιγε ταχύτερα τον δρόμο προς την αναγκαστική εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση διαταγής πληρωμής και η δικαστική κρίση. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση επέλεξε να ενισχύσει τη θέση του ισχυρού, δηλαδή των funds, και όχι του αδύναμου δανειολήπτη, κάτι που το ΠΑΣΟΚ εντόπισε και ανέδειξε.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και η άτακτη υποχώρηση

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, όπως τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, εντόπισε την επίμαχη πρόβλεψη του άρθρου 23 και εξήγησε δημόσια τις σοβαρές συνέπειές της για τους οφειλέτες. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, απαίτησε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα που δημιουργούσε για τους δανειολήπτες.

Οι έντονες αντιδράσεις και πιέσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, οδήγησαν τελικά στην άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης. Το άρθρο 23 αποσύρθηκε, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της αντιπολιτευτικής δράσης και της κινητοποίησης των φορέων.

Το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης παραμένει ανοιχτό

Παρά την απόσυρση του άρθρου, ο Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει ότι το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης παραμένει ανοιχτό και απαιτεί απαντήσεις. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θέτει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης και έγκρισης της επίμαχης πρόβλεψης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς ζητά να μάθει «Ποιος συνέταξε αυτή την πρόβλεψη; Ποιος την αξιολόγησε και ποιος έδωσε την πολιτική έγκριση να κατατεθεί;». Απευθυνόμενος στον κ. Πιερρακάκη και τον Πρωθυπουργό, τονίζει ότι «οφείλουν συγκεκριμένες απαντήσεις» για το πώς μια τέτοια διάταξη έφτασε στο σημείο να κατατεθεί, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της για τους οφειλέτες.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους

Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις που στοχεύουν στην προστασία των αδύναμων δανειοληπτών και τη διασφάλιση βιώσιμων λύσεων.

Μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, με την εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Επιπλέον, το κόμμα προτείνει μακροχρόνιες και βιώσιμες ρυθμίσεις για τα χρέη, καθώς και πραγματικές 120 δόσεις για τις οφειλές προς το Δημόσιο. Τέλος, ζητά να δοθεί η δυνατότητα στον δανειολήπτη να καταθέτει τη δική του πρόταση ρύθμισης πριν από την εξαγορά του δανείου του από κάποιο fund, ενισχύοντας έτσι τη διαπραγματευτική του θέση.

Με πληροφορίες από: Topontiki