Νέα Δημοκρατία: Οι 11 υποψηφιότητες που αναδιαμορφώνουν τον εκλογικό χάρτη

Με την ανακοίνωση 11 υποψηφιοτήτων ενόψει των εκλογών του 2027, η Νέα Δημοκρατία προβάλλει την προετοιμασία και την ανανέωση των ψηφοδελτίων της. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, έχει και μία δεύτερη ανάγνωση για τους εν ενεργεία βουλευτές, καθώς αυξάνει τους διεκδικητές του σταυρού, οι οποίοι έχουν πλέον αρκετό χρόνο για να οργανωθούν και να αναπτύξουν τις εκστρατείες τους.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις περιφέρειες της Καβάλας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αργολίδας, όπου οι νέες υποψηφιότητες συναντούν ιδιαίτερους τοπικούς συσχετισμούς. Στην Αχαΐα, επιβεβαιώνονται δύο προηγούμενοι υποψήφιοι, ενώ στη Β΄ Θεσσαλονίκης προστίθενται δύο πρόσωπα σε μια περιφέρεια που ήδη χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

Νέες υποψηφιότητες και ανανέωση ψηφοδελτίων

Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας με την ανακοίνωση των 11 υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του 2027, δίνει έμφαση στην ανανέωση και την έγκαιρη προετοιμασία των ψηφοδελτίων της. Αυτή η κίνηση, ενώ ενισχύει την εικόνα του κόμματος, ταυτόχρονα δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τους ήδη εκλεγμένους βουλευτές, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν περισσότερους διεκδικητές για τον σταυρό προτίμησης.

Οι νέοι υποψήφιοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να οργανώσουν τις καμπάνιες τους και να εδραιώσουν την παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό εντός του κόμματος, ειδικά σε περιφέρειες όπου οι συσχετισμοί είναι ήδη πολύπλοκοι.

Ο ανταγωνισμός στην Καβάλα

Μία από τις πολιτικά σημαντικότερες προσθήκες είναι η υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Καλαντζή στην Καβάλα, γιου του πρώην υπουργού Γιώργου Καλαντζή. Το οικογενειακό του επώνυμο του προσδίδει αναγνωρισιμότητα και μια σύνδεση με την προηγούμενη πολιτική διαδρομή στην περιοχή, αν και η προσωπική του εκλογική απήχηση δεν προεξοφλείται.

Η ιδιαιτερότητα στην Καβάλα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατέχει σήμερα και τις τέσσερις έδρες, με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο, Γιάννη Πασχαλίδη, Μακάριο Λαζαρίδη και Αγγελική Δεληκάρη. Ένας πρόσθετος διεκδικητής δεν αναζητά απλώς μια θέση στο ψηφοδέλτιο, αλλά επιδιώκει να αλλάξει την κοινοβουλευτική κατάταξη. Εάν, μάλιστα, στην επόμενη αναμέτρηση οι έδρες της ΝΔ μειωθούν, ο ανταγωνισμός για την εκλόγιμη θέση θα γίνει ακόμη σκληρότερος, αποτελώντας ένα ενδεχόμενο και όχι μια δεδομένη πρόβλεψη της κατανομής.

Οι εξελίξεις στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες του Βασίλη Φεύγα και της Χριστίνας Φούντζουλα. Το κομματικό τοπίο στην περιφέρεια έχει μεταβληθεί μετά την έξοδο του Μάριου Σαλμά από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος παραμένει ανεξάρτητος. Σήμερα, οι βουλευτές του κόμματος στην περιφέρεια είναι ο Κώστας Καραγκούνης και ο Θανάσης Παπαθανάσης.

Το μέγεθος της ανακατανομής των δυνάμεων φαίνεται από τη σταυροδοσία του Μαΐου 2023, όπου ο Σαλμάς ήταν πρώτος με 19.153 σταυρούς, ο Καραγκούνης δεύτερος με 18.559 και ο Παπαθανάσης τρίτος με 17.934. Ο Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος έμεινε εκτός Βουλής, είχε συγκεντρώσει 16.805 σταυρούς. Η Χριστίνα Φούντζουλα είχε ήδη δοκιμαστεί, λαμβάνοντας 5.342 σταυρούς, ενώ ο Βασίλης Φεύγας διαθέτει την εμπειρία και τις διασυνδέσεις της παρουσίας του στον κεντρικό κομματικό μηχανισμό. Το πολιτικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιος θα προσελκύσει τα στηρίγματα που αναζητούν νέα αναφορά μετά τη ρήξη του Σαλμά με τη ΝΔ, με τη μετακίνησή τους να μην είναι αυτόματη ούτε ενιαία.

Η μάχη της Αργολίδας

Στην Αργολίδα, η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Ζώη Σταυρόπουλου προσδίδει επίσημο χαρακτήρα σε μια υποψηφιότητα που συζητούνταν ήδη σε τοπικό επίπεδο. Ο δικηγόρος εισέρχεται στη μάχη απέναντι στον Γιάννη Ανδριανό, ο οποίος εκλέγεται συνεχώς από το 2009 και διαθέτει μακρόχρονη παρουσία στην περιφέρεια.

Σε αυτή την περιφέρεια, η ανανέωση αποκτά ιδιαίτερα προσωποποιημένο περιεχόμενο, καθώς ο νέος υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει έναν καθιερωμένο πολιτικό με ισχυρές τοπικές ρίζες και συνεχή εκλογική επιτυχία. Η είσοδος του Σταυρόπουλου αναμένεται να εντείνει τον προεκλογικό αγώνα στην Αργολίδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki