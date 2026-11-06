Εκλογές στο Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ αποφασίζει την Κυριακή για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ, καθώς ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε ότι την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών της Κνέσετ, παρά το γεγονός ότι οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων καθιστούν αβέβαιη τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.

Την ίδια ώρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί να διατηρηθεί στην εξουσία, προτείνοντας τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Το προβάδισμα του Γκάντι Άιζενκοτ

Οι διαβουλεύσεις που ακολούθησαν τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν ανέδειξαν καθαρό νικητή, ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Από τους 120 βουλευτές, οι 67 πρότειναν τον Γκάντι Άιζενκοτ για την πρωθυπουργία. Αντίθετα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκέντρωσε την υποστήριξη 46 βουλευτών.

Ο 66χρονος Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Γιασάρ (Yashar) και πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού, εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος για να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη και των δύο αραβικών παρατάξεων, της Ενωμένης Λίστας και του Ραμ (Ra’am).

Η στάση του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ

Παρά το αριθμητικό προβάδισμα του Άιζενκοτ, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ απέφυγε να προδικάσει την απόφασή του. Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι η αριθμητική υπεροχή δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Όπως εξήγησε, τα αμοιβαία βέτο τόσο μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών όσο και στο εσωτερικό τους δημιουργούν εμπόδια που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Για τον λόγο αυτό, ο Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει πρόσθετες επαφές με κομματικούς αρχηγούς πριν καταλήξει στην επιλογή του την Κυριακή.

Ο καθοριστικός ρόλος των αραβικών κομμάτων

Οι δύο αραβικές παρατάξεις, η Ενωμένη Λίστα και το Ραμ, κατέλαβαν συνολικά 19 έδρες, σχεδόν διπλασιάζοντας την κοινοβουλευτική τους δύναμη. Αυτό τις αναδεικνύει σε καθοριστικούς παράγοντες για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Ωστόσο, η υποστήριξή τους στον Άιζενκοτ δεν συνεπάγεται αυτομάτως και κυβερνητική συνεργασία. Δύο πολιτικοί σύμμαχοι του Άιζενκοτ είχαν αποκλείσει προεκλογικά τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων σε κυβερνητικό συνασπισμό, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών για τον επικεφαλής του Γιασάρ.

Οι προβληματισμοί της Ενωμένης Λίστας

Η ίδια η Ενωμένη Λίστα παραδέχθηκε ότι η απόφαση να υποστηρίξει τον Άιζενκοτ δεν ήταν εύκολη. Παρότι επιδιώκει την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πρωθυπουργία, εκτιμά ότι η αντιπολίτευση δεν έχει επιδείξει έως τώρα την απαιτούμενη διάθεση να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από τις πολιτικές του.

Ο προβληματισμός της Ενωμένης Λίστας αφορά ιδιαίτερα την αντιμετώπιση των Αράβων πολιτών του Ισραήλ από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Η πρόταση του Λικούντ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Στον αντίποδα των προσπαθειών για σχηματισμό κυβέρνησης από τον Γκάντι Άιζενκοτ, το κόμμα Λικούντ επιχειρεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρεία κυβερνητική συνεργασία. Καλεί την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τον αποκλεισμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και να συμμετάσχει σε μια ευρύτερη συμμαχία.

Κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κόμματος με τον πρόεδρο Χέρτζογκ, ο βουλευτής Γιοάβ Κις υποστήριξε ότι το Ισραήλ χρειάζεται μια «ευρεία εθνική κυβέρνηση». Σύμφωνα με τον Κις, αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή σιωνιστικών κομμάτων υπό εβραϊκή ηγεσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki