Η ΕΛΑΣ επιμένει στην ατζέντα της διαφθοράς, ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους ποινικούς κώδικες

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει να διατηρεί στην επικαιρότητα το ζήτημα της διαφθοράς, εκτιμώντας ότι πλήττει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Η επιμονή αυτή έρχεται παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες να θολώσουν τα νερά με την ανάσυρση των Ποινικών Κωδίκων. Το θέμα της διαφθοράς αποτελεί κομβικό σημείο στην ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει θέσει το δίλημμα «διαφθορά ή εντιμότητα».

Η επιμονή της ΕΛΑΣ στην ατζέντα της διαφθοράς

Η ΕΛΑΣ θεωρεί ότι η διαφθορά στερεί σημαντικούς πόρους από τα κρατικά ταμεία και την οικονομία. Αυτοί οι πόροι, σύμφωνα με το σκεπτικό της, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς τη στήριξη των νοικοκυριών και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκει να διατηρήσει το ζήτημα ψηλά στην επικαιρότητα.

Ο τομέας Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ προχώρησε χθες στην έκδοση μιας ανακοίνωσης. Στόχος της ανακοίνωσης ήταν να παρουσιάσει μια συνολική εικόνα της διαφθοράς σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι «έχει πάρει κεφάλι» επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η κυβερνητική απάντηση και οι ποινικοί κώδικες

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει ανασύρει το θέμα των Ποινικών Κωδίκων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από την ΕΛΑΣ, αυτή η κίνηση έχει ως στόχο να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να απομακρύνει την προσοχή από ζητήματα όπως η ακρίβεια, ο υψηλός πληθωρισμός και σκάνδαλα μεγάλης φοροδιαφυγής, στα οποία φέρεται να εμπλέκονται στελέχη της ΑΑΔΕ.

Παρά τις κυβερνητικές ενέργειες, στην Αμαλίας δεν πιστεύουν ότι το θέμα θα σταματήσει. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Άννα Παπαδοπούλου, δήλωσε σε συνεντεύξεις της χθες ότι η υπόθεση έχει εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη τρεις φορές και έχει αρχειοθετηθεί άλλες τόσες. Επιπλέον, ο Σταύρος Κοντονής έχει διευκρινίσει ότι σε προηγούμενη δήλωσή του δεν αναφέρθηκε σε «χρηματισμό», όπως τον κατηγορεί ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι κατηγορίες και οι απαιτήσεις της ΕΛΑΣ

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του Αλέξη Τσίπρα να δώσει «ονόματα και διευθύνσεις» σχετικά με τις κατηγορίες, απαιτώντας διαφορετικά να σταματήσει να ρίχνει «λάσπη». Αντιθέτως, συνεχίζει να επικαλείται τον Σταύρο Κοντονή. Στην ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι η ανάσυρση του θέματος των Ποινικών Κωδίκων, λίγο πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας της μήνυσης Βελόπουλου στη Βουλή, δεν ήταν τυχαία, αλλά η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων για την εξέλιξη αυτή.

Η εικόνα της διαφθοράς στην Ελλάδα

Ο τομέας Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση, επισημαίνοντας την εικόνα της διαφθοράς στην Ελλάδα σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για το έτος 2025 βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα έχει καλύτερη βαθμολογία μόνο από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Μάλτα.

Η ίδια ανακοίνωση καταγράφει εννέα πεδία στα οποία υπάρχουν εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα, καλώντας τον πρωθυπουργό να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν: τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις φέρεται να κατέληξαν σε ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι αγρότες, την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για την παράκτια αλιεία, τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, την υπόθεση των Υποκλοπών (Predator) και τις δημόσιες Συμβάσεις με «στημένε» διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki