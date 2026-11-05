Ανδρουλάκης: «Θα άνοιγαν τον δρόμο στα funds να παίρνουν την περιουσία του πολίτη χωρίς δικαστική απόφαση»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη στο BEST TV και τον δημοσιογράφο Θ. Κανελλόπουλο, την επομένη μιας έντονης σύγκρουσης με την κυβέρνηση για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, εστιάζοντας στη δράση των funds και στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ο ίδιος αναρωτήθηκε για τη στάση του κ. Πιερρακάκη απέναντι στα funds, υπογραμμίζοντας ότι για επτάμισι χρόνια δεν υπήρχε ουσιαστική παρέμβαση. Περιέγραψε την αγορά των funds ως ένα περιβάλλον «ομηρίας και εκβιασμού», όπου οι δανειολήπτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, ενώ τα funds δεν σηκώνουν τηλέφωνα και τους εκβιάζουν.

Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς και τα funds

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα προς τον κ. Πιερρακάκη για τη στάση του απέναντι στα funds, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι συγκρούεται με τα funds. Σοβαρά; Πώς συγκρούεται; Επτάμισι χρόνια πού ήταν;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε την κατάσταση στην αγορά του ιδιωτικού χρέους, όπου οι δανειολήπτες δεν μπορούν να βρουν πού βρίσκεται το δάνειό τους, πόσο έχει πάει και ποιος το έχει, λόγω της δευτερογενούς και τριτογενούς αγοράς, στην οποία τα funds αγοράζουν και πωλούν δάνεια μεταξύ τους. Χαρακτήρισε αυτήν την κατάσταση ως «αγορά της ομηρίας και του εκβιασμού».

Το επίμαχο άρθρο 23 και η απόσυρσή του

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο επίμαχο άρθρο 23, το οποίο, όπως τόνισε, αποσύρθηκε μετά από «ισχυρή παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε πως το άρθρο «ήταν καλό, αλλά το απέσυρα για να ψηφίσετε το υπόλοιπο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την ελληνική κοινωνία να ακούσει τι προέβλεπε το συγκεκριμένο άρθρο. Εξήγησε ότι το άρθρο 23 έδινε τη δυνατότητα σε ένα fund να πάρει την ακίνητη περιουσία ενός πολίτη χωρίς δικαστική απόφαση, ακόμα και αν αυτός είχε ρυθμίσει το δάνειό του αλλά έχανε τρεις ή τέσσερις δόσεις, για παράδειγμα, λόγω ανεργίας. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι αυτό αποδεικνύει πως οι κυβερνητικοί χειρισμοί είναι «μπροστινοί των funds».

Οι 120 δόσεις και το επιτόκιο

Σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτές έχουν αξία μόνο όταν συνοδεύονται από κριτήρια που επιτρέπουν τη βιώσιμη ρύθμιση. Επισήμανε ότι οι 120 δόσεις αφορούν ελάχιστους και προσφέρονται με ένα «απαγορευτικό» επιτόκιο 5,8%.

Σε αντίθεση με την κυβερνητική πρόταση, το ΠΑΣΟΚ αντιπροτείνει ένα επιτόκιο 3% για τις ρυθμίσεις αυτές, θεωρώντας το πιο εφικτό για τους δανειολήπτες.

Η απάντηση στον χαρακτηρισμό «Λαφαζάνηδες»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε αιχμηρά στον χαρακτηρισμό «Λαφαζάνηδες» που απηύθυνε στο κόμμα του ο κ. Πιερρακάκης. Ζήτησε από τον υπουργό να αιτιολογήσει αυτή την έκφραση στον ελληνικό λαό.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι ο κ. Λαφαζάνης είχε την άποψη να πάει η χώρα στη δραχμή, και ρώτησε αν το ΠΑΣΟΚ ή ο ίδιος προσωπικά ώθησαν την Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε έναν αγώνα για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, έναν αγώνα που, όπως είπε, «τον ξεχνά σήμερα λόγω του ότι δίνει εξετάσεις στον κ. Μητσοτάκη».

Αίτημα για συγγνώμη από τον υπουργό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι κανένας σοβαρός υπουργός, που επιθυμεί να υπερασπιστεί τον κόπο του ελληνικού λαού που είναι εγκλωβισμένος στα funds, δεν θα έφερνε ένα άρθρο που να επιτρέπει την κατάσχεση περιουσίας χωρίς δικαστική απόφαση. Χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση ως την πολιτική του κ. Πιερρακάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι ο κ. Πιερρακάκης όφειλε να ζητήσει συγγνώμη χθες στη Βουλή, όχι από τον ίδιο, αλλά από τους πολίτες. Συγκεκριμένα, για το γεγονός ότι αρχικά έλεγε πως οι 120 δόσεις δεν είχαν καμία αξία, αλλά τώρα τις φέρνει για λίγους, καθώς και από τον ελληνικό λαό γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Newsit