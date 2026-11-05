Ο Σταύρος Παπασταύρου για τις ρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι οι εισαγόμενες ρυθμίσεις χρήζουν της μέγιστης δυνατής πολιτικής στήριξης, καθώς έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου επικεντρώνονται σε ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εισάγοντας ταυτόχρονα αυστηρότερους κανόνες για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις συναλλαγές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις. Ειδικότερα, με το άρθρο 6, το οποίο τιτλοφορείται «ελευθερία επιλογής προμηθευτή και προστασία πελατών κατά διάρκεια εκκρεμών καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών», θεσπίζεται ένα νέο επίπεδο προστασίας. Αυτό το άρθρο διασφαλίζει τον καταναλωτή από τις αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος, όσο εκκρεμεί η ένσταση ή η καταγγελία που έχει υποβάλει σχετικά με τον λογαριασμό του.

Ο υπουργός τόνισε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφαιρεί, αλλά προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το ενισχυμένο υφιστάμενο προστατευτικό πλαίσιο για τις κατηγορίες των ευάλωτων καταναλωτών παραμένει ως έχει και δεν θίγεται στο παραμικρό, διατηρώντας την ισχύ του.

Σταθερά τιμολόγια και διαχείριση κινδύνου

Το νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές αλλαγές και στον τομέα των τιμολογίων και της διαχείρισης κινδύνου από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Με το άρθρο 7, που αναφέρεται στις «συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή και συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας», θεσμοθετείται νομική υποχρέωση για τους προμηθευτές να προσφέρουν σταθερά τιμολόγια στους καταναλωτές.

Επιπλέον, το άρθρο 8, με τίτλο «διαχείριση κινδύνου από τους προμηθευτές», θεσπίζει την αντιστάθμιση κινδύνου. Αυτή η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της οργάνωσης των προμηθευτών και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η έλλειψη αντιστάθμισης κινδύνου δεν θα μετακυλίεται στο κόστος που επωμίζεται ο καταναλωτής, προστατεύοντας τον από απρόβλεπτες επιβαρύνσεις.

Υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου και μείωση ΥΚΩ

Ένα ακόμα σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της «υπηρεσίας τελευταίου καταφυγίου». Μέσω του άρθρου 9, το πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας ενισχύεται με τρόπο που να προστατεύει τον καταναλωτή. Συγκεκριμένα, αν ένας καταναλωτής βρεθεί στο «τελευταίο καταφύγιο», θα μπορεί να παραμείνει εκεί για τουλάχιστον έξι μήνες, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να βρει άλλον προμηθευτή.

Παράλληλα, το άρθρο 57, το οποίο αφορά τις «μοναδιαίες χρεώσεις έναντι ανταλλάγματος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας», προβλέπει τη μείωση της χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Η μείωση αυτή υλοποιείται με βάση τη δέσμευση του πρωθυπουργού, και συγκεκριμένα, μειώνεται κατά 50% η μοναδιαία χρέωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις ως εθνικό έργο

Ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κρήτη. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ενίσχυση της διασύνδεσης στο Ιόνιο ολοκληρώνεται, όπως και η διασύνδεση στις Κυκλάδες.

Ταυτόχρονα, έχουν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί για την ηλεκτρική διασύνδεση στα Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία αυτών των έργων, τονίζοντας ότι «η ηλεκτρική διασύνδεση όλης της πατρίδας μας συνιστά ένα εθνικό έργο».

Το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Σταύρο Παπασταύρου στο Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών. Ο υπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα αυτό ως πολύ σημαντικό, επισημαίνοντας ότι αφορά όλα τα νησιά της χώρας. Ο βασικός στόχος του Ταμείου είναι η μικρότερη εξάρτηση των νησιωτικών περιοχών από ρυπογόνες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή μετάβαση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki