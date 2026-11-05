Ο πρόεδρος του Ισραήλ αναθέτει την Κυριακή την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης την προσεχή Κυριακή. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου προσωπικών επαφών με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Ο κ. Χέρτζογκ επιδιώκει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πριν προβεί στην τελική του απόφαση για τον εντολοδόχο πρωθυπουργό.

Οι διαβουλεύσεις του προέδρου

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω συνομιλίες με τους ηγέτες των κομμάτων. Σκοπός αυτών των συζητήσεων είναι να καθοριστεί με σαφήνεια ποιος από τους υποψηφίους είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτή η κίνηση κρίνεται απαραίτητη, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος «Γιάσαρ», Γκάντι Άιζενκοτ, είχε ήδη λάβει την πλειοψηφία των συστάσεων για την πρωθυπουργία.

Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν ένα κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία σχηματισμού της νέας κυβέρνησης, καθώς ο πρόεδρος επιδιώκει να διασφαλίσει τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα του μελλοντικού κυβερνητικού σχήματος. Οι επαφές του με τους αρχηγούς των κομμάτων είναι προσωπικές και αποσκοπούν στην επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων.

Τα αποτελέσματα των συστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών διαβουλεύσεων με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες που εκπροσωπούνται στην Κνεσέτ, ο Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των συστάσεων που έλαβε. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι ομάδων που συγκεντρώνουν συνολικά 67 βουλευτές συνέστησαν να ανατεθεί στον Γκάντι Άιζενκοτ η αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ο κ. Άιζενκοτ, ως πρόεδρος του κόμματος «Γιάσαρ», φάνηκε να συγκεντρώνει την ισχυρότερη υποστήριξη σε αυτή την πρώτη φάση.

Από την άλλη πλευρά, ομάδες που συγκεντρώνουν συνολικά 46 βουλευτές συνέστησαν τον νυν πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα αναδεικνύουν μια σαφή πλειοψηφία υπέρ του κ. Άιζενκοτ, ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως τόνισε ο πρόεδρος.

Η δήλωση του Ισαάκ Χέρτζογκ

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο πρόεδρος Χέρτζογκ δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων φαίνονται σαφή». Ωστόσο, εξήγησε ότι η εξουσία που του παρέχει ο νόμος είναι να καθορίσει ποιος έχει πραγματικά τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτή η δυνατότητα «δεν είναι απολύτως σαφής, δεδομένων των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών και εντός των ίδιων των συνασπισμών».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της πολιτικής κατάστασης στο Ισραήλ, όπου οι αριθμητικές πλειοψηφίες δεν μεταφράζονται πάντα άμεσα σε βιώσιμες κυβερνητικές λύσεις. Ο πρόεδρος καθιστά σαφές ότι ο ρόλος του δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή των συστάσεων, αλλά επεκτείνεται στην αξιολόγηση της πραγματικής ικανότητας για σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.

Επόμενα βήματα και στόχος

Ο πρόεδρος Χέρτζογκ τόνισε ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να διευκρινίσει την κατάσταση «άμεσα και γρήγορα». Αυτό θα γίνει μέσω προσωπικών συνομιλιών με ορισμένους ηγέτες κομμάτων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που προκύπτουν από τα βέτο και τις εσωτερικές διαφωνίες των συνασπισμών. Σκοπεύει να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης την Κυριακή, όπως έχει ήδη ανακοινώσει.

Ο απώτερος στόχος του προέδρου είναι να ενθαρρύνει τα κόμματα να προσεγγίσουν το ένα το άλλο και να σχηματίσουν μια σταθερή και καλή κυβέρνηση για τον λαό του Ισραήλ. Ο κ. Χέρτζογκ δήλωσε ότι σε αυτές τις συνομιλίες, σκοπεύει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας την ανάγκη για συνεργασία και συναίνεση σε αυτή την κρίσιμη πολιτική συγκυρία.

Με πληροφορίες από: Enikos