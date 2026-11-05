Υπογράφηκε η σύμβαση για νέες φυλακές στη Μεγαλόπολη, σχέδια και για βιομηχανικό πάρκο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Μεγαλόπολη, όπου παρέστη στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή ενός νέου σωφρονιστικού καταστήματος. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την περιοχή, τόσο ως προς την επίλυση ενός χρόνιου εθνικού προβλήματος, όσο και για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στα σχέδια για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στην ίδια περιοχή.

Η σημασία της επένδυσης για τη Μεγαλόπολη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαντική, καθώς η Μεγαλόπολη «δεν ακούει άλλη μια υπόσχεση», αλλά «βλέπει συγκεκριμένες υπογραφές». Ο πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα», υπογραμμίζοντας τη μεταστροφή της περιοχής σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες.

Η επένδυση αυτή, όπως προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης, απαντά σε ένα χρόνιο πρόβλημα της χώρας, αυτό του υπερπληθυσμού των φυλακών. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής σωφρονιστικών καταστημάτων των τελευταίων δεκαετιών. Για τη Μεγαλόπολη ειδικότερα, το έργο αναμένεται να φέρει πολλές θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του καταστήματος.

Χαρακτηριστικά του νέου σωφρονιστικού καταστήματος

Το νέο σωφρονιστικό κατάστημα θα έχει χωρητικότητα έως 600 κρατουμένων και θα διαθέτει διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. Πρόκειται για μια καινούργια προσέγγιση στον σχεδιασμό και τη λειτουργία σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει σωφρονιστικό κατάστημα γενικού τύπου με ειδικού (βιοτεχνικού/αγροτικού) τύπο σε ενιαία έκταση.

Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η εργασία, η εκπαίδευση και η αγροτική και βιοτεχνική δραστηριότητα να στηρίζουν την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση που προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

Εγκαταστάσεις και οφέλη για την περιοχή

Το κατάστημα θα κατασκευαστεί σε έκταση 124 στρεμμάτων, εντός της ζώνης απολιγνιτοποίησης της Μεγαλόπολης. Θα περιλαμβάνει πτέρυγες κράτησης, παραγωγικά τμήματα, επισκεπτήρια, ιατρείο, χώρους ψυχολογικής υποστήριξης, αίθουσες εκπαίδευσης και κατάρτισης, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής, διοικητικά κτήρια, μαγειρείο, ναό και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Με την ολοκλήρωση του νέου σωφρονιστικού καταστήματος, αναμένεται να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες κράτησης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, θα αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία, θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομία της περιοχής κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Οι υπογραφές και οι παρόντες

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Πάνος Σταμπουλίδης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Θανάσης Γιάνναρης.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κώστας Μιχόπουλος, και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, κ.κ. Νικηφόρος. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Βουλευτής Αρκαδίας, Κώστας Βλάσης, και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δήλωση: «Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε μία κυβέρνηση των έργων».

Σχέδια για βιομηχανικό πάρκο

Πέρα από το σωφρονιστικό κατάστημα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στη Μεγαλόπολη. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων σχεδιασμών για την αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής μετά το τέλος της λιγνιτικής εποχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki