Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μεγαλόπολη: «Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το απόγευμα στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή ενός νέου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη. Κατά την παρουσία του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της ημέρας, επισημαίνοντας ότι η περιοχή δεν λαμβάνει άλλη μια υπόσχεση, αλλά βλέπει συγκεκριμένες υπογραφές. Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του υπερπληθυσμού των φυλακών, ενώ παράλληλα δημιουργεί σημαντικές θέσεις εργασίας για την τοπική κοινωνία.

Η στρατηγική σημασία της επένδυσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η εν λόγω επένδυση αποτελεί μέρος του πιο εκτεταμένου προγράμματος κατασκευής σωφρονιστικών καταστημάτων των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η πρωτοβουλία αυτή απαντά σε ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολεί το σύστημα δικαιοσύνης, αυτό του υπερπληθυσμού των φυλακών. Η δέσμευση για την υλοποίηση του έργου στη Μεγαλόπολη αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την αναβάθμιση των συνθηκών κράτησης και την ενίσχυση του σωφρονιστικού συστήματος.

Πέρα από την εθνική διάσταση, ο πρωθυπουργός εστίασε και στα οφέλη για την τοπική κοινωνία της Μεγαλόπολης. Όπως ανέφερε, το νέο σωφρονιστικό κατάστημα θα φέρει πολλές θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του όσο και κατά την περίοδο της λειτουργίας του. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την οικονομία της περιοχής, ειδικά κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο, προσφέροντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικά και καινοτομίες του νέου καταστήματος

Το νέο σωφρονιστικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, θα έχει χωρητικότητα έως 600 κρατουμένων και θα διαθέτει διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. Η προσέγγιση στον σχεδιασμό και τη λειτουργία του κρίνεται καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, θα συνδυάζει ένα σωφρονιστικό κατάστημα γενικού τύπου με ένα ειδικού (βιοτεχνικού/αγροτικού) τύπου, όλα σε ενιαία έκταση.

Αυτός ο συνδυασμός έχει ως στόχο να στηρίξει ενεργά την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Μέσω της εργασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της αγροτικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, επιδιώκεται η παροχή ουσιαστικών ευκαιριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προετοιμασία για τη ζωή μετά την αποφυλάκιση. Η φιλοσοφία αυτή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της υποτροπής και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Προϋπολογισμός και εγκαταστάσεις

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του σωφρονιστικού καταστήματος ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το κατάστημα θα κατασκευαστεί σε μια έκταση 124 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης απολιγνιτοποίησης της Μεγαλόπολης. Οι εγκαταστάσεις του θα είναι πλήρεις και σύγχρονες, περιλαμβάνοντας πτέρυγες κράτησης, παραγωγικά τμήματα για την απασχόληση των κρατουμένων, επισκεπτήρια, ιατρείο και χώρους ψυχολογικής υποστήριξης. Επιπλέον, θα διαθέτει αίθουσες εκπαίδευσης και κατάρτισης, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής, διοικητικά κτήρια, μαγειρείο, ναό και αθλητικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον.

Οφέλη και υπογραφές

Η υλοποίηση του νέου σωφρονιστικού καταστήματος αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Πρωτίστως, θα συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών κράτησης, εναρμονισμένων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κρατουμένων. Παράλληλα, θα επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των υφιστάμενων σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας, ένα πάγιο αίτημα του συστήματος.

Επιπλέον, η επένδυση θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του καταστήματος, ενισχύοντας την τοπική οικονομία της Μεγαλόπολης κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Πάνος Σταμπουλίδης, και ο διευθύνων σύμβουλος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Θανάσης Γιάνναρης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κώστας Μιχόπουλος, και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος, υπογραμμίζοντας την τοπική στήριξη και τη σημασία του έργου για την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos