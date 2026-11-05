Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν την παραπομπή του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο παραπομπής σε δίκη με τη διαδικασία καθαίρεσης (impeachment). Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονους τριγμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράν εντείνουν τις πιέσεις.

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές εκτιμούν ότι η πρόταση παραπομπής του Χέγκσεθ θα μπορούσε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, θεωρούν ότι η έγκρισή της είναι πιθανή ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, με την υποστήριξη των Δημοκρατικών.

Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Ρεπουμπλικανών

Το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται για τον επικεφαλής του Πενταγώνου περιγράφεται ως ιδιαίτερα αρνητικό. Χαρακτηριστικά, Ρεπουμπλικανός βουλευτής δήλωσε στο Fox News ότι ο Χέγκσεθ «την έχει πατήσει», υπογραμμίζοντας την οργή που επικρατεί.

Η δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς του πολέμου στο Ιράν, η οποία είχε αρχίσει να εκδηλώνεται και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, φαίνεται να εντείνεται σημαντικά. Αυτό συμβαίνει μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11), στις οποίες εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Το ενδεχόμενο παραπομπής

Οι κινήσεις κατά του Πιτ Χέγκσεθ έρχονται σε μια περίοδο όπου αναζητείται εξιλαστήριο θύμα για την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο υπουργός Άμυνας βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές εκτιμούν ότι η πρόταση παραπομπής του μπορεί να προχωρήσει.

Η διαδικασία καθαίρεσης (impeachment) αποτελεί μια σοβαρή εξέλιξη για τον υπουργό, με τις πιθανότητες να συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία να θεωρούνται αυξημένες, ειδικά με την προσδοκώμενη στήριξη από την πλευρά των Δημοκρατικών.

Ο ρόλος του Τόμας Μάσι

Πρωταγωνιστής των κινήσεων που στρέφονται κατά του Πιτ Χέγκσεθ είναι ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Κεντάκι, Τόμας Μάσι. Ο Μάσι είναι γνωστός για την σταθερή αντίθεσή του στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, μια θέση που τον φέρνει συχνά σε αντιπαράθεση με την επίσημη γραμμή.

Ο βουλευτής δήλωσε ότι σκοπεύει να προκαλέσει ψηφοφορία για την παραπομπή του υπουργού Άμυνας μόλις το Κογκρέσο επαναλάβει τις εργασίες του. Η πρόθεσή του αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή εφόσον ο Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει προηγουμένως υποβάλει την παραίτησή του.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία

Για να επιτύχει τον στόχο του, ο Τόμας Μάσι σχεδιάζει να αξιοποιήσει μια ειδική κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την κατεπείγουσα εξέταση πρότασης παραπομπής, ακόμη και χωρίς την απαραίτητη συναίνεση της ηγεσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρακάμπτοντας έτσι πιθανά εμπόδια.

Μετά την ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει στη διάθεσή της δύο ημέρες κοινοβουλευτικών εργασιών για να εξετάσει το ζήτημα της παραπομπής. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν οδηγεί αυτομάτως σε ψηφοφορία επί της παραπομπής, καθώς η ηγεσία της Βουλής διατηρεί το δικαίωμα να επιχειρήσει να απορρίψει το αίτημα ή να το παραπέμψει σε αρμόδια επιτροπή, ανακόπτοντας ουσιαστικά την περαιτέρω διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis