Η κυβέρνηση παρουσίασε πέντε άξονες για τη βιομηχανική πολιτική

Τους πέντε βασικούς άξονες της βιομηχανικής πολιτικής παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην Αθήνα. Οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη χρηματοδότηση επενδύσεων, την τεχνολογία και τις δεξιότητες, καθώς και την εξωστρέφεια. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, η οποία είχε ως θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας».

Παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο υψηλό ενεργειακό κόστος, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα που ασκεί ιδιαίτερη πίεση στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τις δράσεις στήριξης που έχουν ήδη υλοποιηθεί για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, καθώς και τις νέες δράσεις που προκηρύσσονται με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε τις μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με απώτερο στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε τις δράσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την επόμενη πενταετία, καθώς και τα επιπλέον 95 εκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρηματικότητας

Στην ομιλία του, ο Κωστής Χατζηδάκης ενθάρρυνε τους εργοδότες να προχωρήσουν σε αυξήσεις μισθών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης των εργαζομένων. Παράλληλα, ανέφερε ότι σύντομα ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, μια εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει την εργασιακή σταθερότητα και τις συνθήκες απασχόλησης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι οι πέντε άξονες της βιομηχανικής πολιτικής αποτελούν απάντηση στα ζητήματα που έχει θέσει ο κλάδος της μεταποίησης. Υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «μακάρι να συμφωνούσαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις καθώς κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις».

Στήριξη επενδύσεων, τεχνολογίας και εξωστρέφειας

Η κυβέρνηση, μέσω των άξονων της βιομηχανικής πολιτικής, εστιάζει στη χρηματοδότηση επενδύσεων, στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο Κωστής Χατζηδάκης απέδωσε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον κλάδο, πρώτα απ’ όλα, στις επιχειρήσεις που επενδύουν και αναλαμβάνουν κινδύνους, αλλά και στους εργαζομένους που στηρίζουν καθημερινά την παραγωγή.

Αυτή η πρόοδος, όπως ανέφερε, είναι επίσης αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται με συνέπεια τα τελευταία επτά χρόνια. Μιας πολιτικής που βασίζεται στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τη μείωση φόρων, τη στήριξη επενδύσεων και τις μεταρρυθμίσεις, στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Σημαντική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η ελληνική βιομηχανία έχει επιδείξει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Το μερίδιο της βιομηχανίας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξήθηκε από 13,8% το 2019 σε 15,8% το 2025, γεγονός που καταδεικνύει την ενίσχυση του ρόλου της στην εθνική οικονομία.

Παράλληλα, ο κλάδος της βιομηχανίας συνέβαλε ενεργά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με περισσότερες από 60.000 νέες θέσεις να έχουν δημιουργηθεί. Επιπλέον, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν αύξηση κατά 50% από το 2019, φτάνοντας τα 48 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Δημοσιονομική υπευθυνότητα και ευρωπαϊκοί κανόνες

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, τηρώντας παράλληλα τα δημοσιονομικά περιθώρια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη στήριξη της βιομηχανίας.

Η κυβερνητική πολιτική, όπως αναφέρθηκε, επιδιώκει την ισορροπία μεταξύ της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα του ενεργειακού κόστους.

Με πληροφορίες από: Newsit