Ο Αλέξης Τσίπρας από το Παρίσι: «Χρέος μου να ανταποδώσω τη στήριξη των Γάλλων πριν από 11 χρόνια»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ταξίδεψε στη Γαλλία και συμμετείχε σε μεγάλη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή του στους διαδηλωτές και στα αιτήματά τους. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσίπρας εξήγησε ότι η παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα αποτελεί κίνηση ανταπόδοσης της αλληλεγγύης που είχε δείξει ο γαλλικός λαός προς την Ελλάδα πριν από έντεκα χρόνια.

Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και το μήνυμα αλληλεγγύης

Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε βίντεο από την παρουσία του στη διαδήλωση, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς τους νέους, τα συνδικάτα και τους εργαζομένους που βρίσκονται στους δρόμους. Στο μήνυμά του, υπογράμμισε ότι οι διαδηλωτές υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία και το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον.

Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, «ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους τα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον». Πρόσθεσε ότι «σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουνε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδηλωτές είναι «νέοι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που ασφυκτιούν από τις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διεκδικο». Παράλληλα, έκανε λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, περισσότερη δημοκρατία και τον τερματισμό του πολέμου.

Ανταπόδοση αλληλεγγύης: Η σύνδεση με την Ελλάδα του 2012

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο πριν από έντεκα χρόνια, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης και ο ελληνικός λαός διαδήλωνε ενάντια στις πολιτικές λιτότητας. Τόνισε ότι αισθάνεται «χρέος και καθήκον να ανταποδώσω και να ανταποδώσουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό».

Ο πρώην πρωθυπουργός συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι αυτή η αλληλεγγύη δόθηκε «όταν πριν από έντεκα χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας». Κατά τον ίδιο, οι λόγοι που οδήγησαν τότε τους Έλληνες στους δρόμους είναι αντίστοιχοι με εκείνους που κινητοποιούν σήμερα τους Γάλλους πολίτες.

Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές και κίνδυνος Ακροδεξιάς

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κινητοποίηση στη Γαλλία στέλνει ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι σε πολιτικές που, όπως σημείωσε, διαλύουν την κοινωνία. Επίσης, προειδοποίησε ότι οι επιλογές των Ευρωπαίων ηγετών δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση της Ακροδεξιάς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές όχι μόνο πλήττουν την κοινωνική συνοχή, αλλά ανοίγουν και τον δρόμο για την άνοδο ακραίων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Αυτή η προειδοποίηση αποτελεί κεντρικό σημείο της παρέμβασής του από το Παρίσι.

Το ευρωπαϊκό διακύβευμα και η νίκη των διαδηλωτών

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μακρόν θα είναι νίκη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στις γαλλικές κινητοποιήσεις για το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας των αριστερών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Όπως σημείωσε, η Αριστερά οφείλει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυσή της, την οποία χαρακτήρισε επιλογή της Ακροδεξιάς.

Επανέλαβε ότι «η νίκη απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Μακρόν θα είναι νίκη για όλους τους λαούς της Ευρώπης», τονίζοντας την αλληλεξάρτηση των αγώνων των ευρωπαϊκών λαών απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta