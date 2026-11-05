Ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να εξετάζει παραίτηση από την κυβέρνηση Τραμπ για την προεδρία του 2028

Σενάρια παραίτησης του Μάρκο Ρούμπιο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφορούν έντονα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, λίγα 24ωρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να προετοιμάζει το έδαφος για τη διεκδίκηση της Προεδρίας των ΗΠΑ το 2028, με τις εκτιμήσεις να εντείνονται μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς. Ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί παράλληλα χρέη συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση, προκειμένου να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Οι εκτιμήσεις για την αποχώρηση

Οι εκτιμήσεις ότι ο Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και να διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτονται από δημοσίευμα του Independent. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου προετοιμάζεται για την κούρσα της διεκδίκησης του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών. Πηγές με γνώση των διεργασιών στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι ο Ρούμπιο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση.

Οι σχετικές πληροφορίες είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν ακόμη και πριν από τα καταστροφικά για τους Ρεπουμπλικανούς αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών. Υψηλόβαθμες κομματικές πηγές στις ΗΠΑ, αλλά και στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης, είχαν ήδη επισημάνει στον Independent ότι ο Ρούμπιο ενδέχεται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ. Μετά την εκλογική ήττα, οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύθηκαν σημαντικά.

Η μάχη για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ

Η μάχη της διαδοχής του Ντόναλντ Τραμπ στους MAGA έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τον Μάρκο Ρούμπιο να φέρεται να είναι το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Βασικός αντίπαλός του σε αυτή την προσπάθεια εκτιμάται ότι θα είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επίσης θεωρείται πιθανός διεκδικητής της διαδοχής. Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ο Ρούμπιο βρίσκεται σαφώς μπροστά από τον Βανς στην κούρσα για το χρίσμα.

Ο σύμμαχος του Ρούμπιο εκτιμά ότι η αποχώρησή του από την κυβέρνηση είναι απολύτως λογική κίνηση. Όπως δήλωσε η ίδια πηγή στον Independent, ο Ρούμπιο δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον, η σύνδεσή του με την κυβέρνηση θα έβλαπτε ούτως ή άλλως τις πιθανότητές του στην προεδρική κούρσα, καθιστώντας την παραίτηση αναγκαία.

Οι επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα τη συντριβή των Ρεπουμπλικάνων από τους Δημοκρατικούς. Το κόμμα έχασε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, κάτι που αποτέλεσε ηχηρή αποδοκιμασία της προεδρίας Τραμπ. Η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικάνων ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για αποχωρήσεις από την κυβέρνηση, καθώς οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να επικρατήσουν ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Κάνσας και το Τέξας.

Η εκλογική πανωλεθρία των Ρεπουμπλικανών οδήγησε σε μια κατάσταση όπου ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να είναι ένα από τα έως και πέντε μέλη του σημερινού υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ που εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση. Αυτή η κίνηση θεωρείται στρατηγική για την προετοιμασία της προεδρικής υποψηφιότητας.

Στρατηγικές κινήσεις και προεδρικές φιλοδοξίες

Για να διατηρήσει τις προεδρικές του φιλοδοξίες, ο υπουργός Εξωτερικών φέρεται να πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και να αποδώσει την ευθύνη γι’ αυτόν στον Τραμπ. Αυτό αναφέρθηκε από πηγή από την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σαφή διαχωρισμό από την τρέχουσα πολιτική της κυβέρνησης. Ο σύμμαχος του Ρούμπιο εμφανίστηκε ακόμη πιο ξεκάθαρος ως προς την ανάγκη αποχώρησής του από την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι είναι απολύτως λογικό να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει την κυβέρνηση.

Η παραμονή του στο υπουργείο Εξωτερικών ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στα πολιτικά του σχέδια, καθώς η σύνδεση με την κυβέρνηση Τραμπ, ειδικά μετά την εκλογική συντριβή, θα μπορούσε να βλάψει τις πιθανότητές του για το χρίσμα. Παρόλα αυτά, ο Ρούμπιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ισχυρότερη θέση για τη διεκδίκηση του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών, όντας ο επικρατέστερος υποψήφιος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit