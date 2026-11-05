Ο Αλέξης Τσίπρας στη Liberation: «Η Γαλλία υπήρξε πάντα ένα κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο για την Ευρώπη»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, έδωσε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Liberation, κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του στο Παρίσι. Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ιστορική σημασία της Γαλλίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Γαλλία υπήρξε πάντα ένα κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο για την Ευρώπη». Η συνέντευξη επικεντρώθηκε σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, την κατάσταση της Αριστεράς και τις απειλές που αντιμετωπίζει η κοινωνική συνοχή.

Η επίσκεψη στο Παρίσι και οι στόχοι της

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στο Παρίσι με σκοπό να έχει επαφές με εκπροσώπους της Αριστεράς, αλλά κυρίως, όπως ο ίδιος δήλωσε, με τους πρωταγωνιστές του κινήματος που έχει βγει στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους νέους, στα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, οι οποίοι, όπως είπε, υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία και το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον.

Στόχος της επίσκεψης ήταν επίσης να κατανοήσει την κατάσταση στη Γαλλία και να συζητήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές με την κατάσταση στην Ελλάδα. Ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε ότι ο σκοπός του δεν ήταν να συναντήσει τους υποψηφίους της Αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές, αλλά τους πρωταγωνιστές αυτού του κινήματος. Στο πλαίσιο των συναντήσεών του, επανασυνδέθηκε με παλιούς φίλους και γνώρισε νέους συντρόφους, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών.

Η ανάγκη συνεργασίας της ευρωπαϊκής αριστεράς

Στη συνέντευξή του στη Liberation, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Αριστερά πρέπει να επιζητά μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυσή της, όπως ζητά η Ακροδεξιά.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε επίσης ότι η Αριστερά οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της μέσω της ανάληψης της διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη δική του διακυβέρνηση, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει καθόλου για την επιλογή να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη, καθώς το αντίθετο θα είχε σοβαρές συνέπειες για τις κοινωνικές τάξεις που ο ίδιος και η Αριστερά επιδιώκουν να εκπροσωπούν, δηλαδή τα «λαϊκά στρώματα».

Κριτική στην ευρωπαϊκή ηγεσία και προτάσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι δεν έχει αναλάβει καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία όσον αφορά τις καταστάσεις στην Ουκρανία και το Ιράν. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη, καθώς και για τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, ζητήματα που, κατά τον ίδιο, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη φορολόγησης του πλούτου, κάνοντας λόγο για τον φόρο Ζουκμάν του 1% υπέρ του 99%. Αυτή η πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία της Αριστεράς για μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η απειλή της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποίησε για την άνοδο της Ακροδεξιάς, χαρακτηρίζοντάς την ως μια συστημική δύναμη, παρά το αντισυστημικό προσωπείο που συχνά υιοθετεί. Υπενθύμισε ιστορικά παραδείγματα, όπως την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία στη Γερμανία με τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ακροδεξιά προσφέρει απλουστευτικές απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα, κάτι που την καθιστά επικίνδυνη για τη δημοκρατία και την κοινωνία.

Ειδικά για τη Γαλλία, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε μια διπλή απειλή. Αφενός, την απειλή για την κοινωνική συνοχή που συνιστούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Προέδρου Μακρόν, και αφετέρου, την πιθανότητα να έρθουν στην εξουσία η Λεπέν και η Ακροδεξιά. Αυτή η διπλή απειλή, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά τη Γαλλία ένα κρίσιμο πεδίο πολιτικών εξελίξεων για το μέλλον της Ευρώπης.

Ηθική υποχρέωση και αλληλεγγύη

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε την ηθική υποχρέωση να ανταποδώσει στον γαλλικό λαό τη στήριξη που προσέφερε στον ελληνικό λαό. Αναφέρθηκε στην περίοδο από το 2010 και μετά, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο μάτι του κυκλώνα της οικονομικής κρίσης, και ο γαλλικός λαός επέδειξε έμπρακτη αλληλεγγύη. Αυτή η αλληλεγγύη, όπως τόνισε, αποτελεί ένα χρέος που πρέπει να αναγνωριστεί και να ανταποδοθεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki