Ο Αλέξης Τσίπρας στη Libération: Φόρος στον πλούτο και προοδευτικό μέτωπο

Τη φορολόγηση της περιουσίας του πλουσιότερου 1% προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγικής βάσης προτάσσει ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Libération, με αφορμή την επίσκεψή του στη Γαλλία. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας ζητεί τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην Ακροδεξιά και ασκεί κριτική στις ευρωπαϊκές ηγεσίες για τις κοινωνικές ανισότητες και την απουσία πρωτοβουλιών ειρήνης.

Προτάσεις για φορολόγηση του πλούτου

Ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει την αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς με αλλαγές που θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Υποστηρίζει ότι η Αριστερά πρέπει να πείσει ότι μπορεί να περιορίσει τις ανισότητες και να δώσει προοπτική στους νέους, αναλαμβάνοντας τις συγκρούσεις που απαιτούνται για αυτόν τον σκοπό.

Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει ότι «η Αριστερά δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της εάν θέλει να είναι αρεστή σε όλους». Ως παράδειγμα αναφέρει την πρόταση για μια μορφή φόρου Ζουκμάν, η οποία προβλέπει τη φορολόγηση της περιουσίας του πλουσιότερου 1% προς όφελος του 99% της ελληνικής κοινωνίας. Αναγνωρίζει ότι μια τέτοια επιλογή ενδέχεται να δυσαρεστήσει μια μειοψηφία, αλλά επισημαίνει ότι υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο ρόλος της Αριστεράς στην εξουσία και η παραγωγική ανασυγκρότηση

Ερωτηθείς για την προοπτική να γίνει ξανά πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας υπερασπίζεται τη χρησιμότητα της Αριστεράς στην εξουσία, ειδικά για τους πιο αδύναμους πολίτες. Εκτιμά ότι, σε συνθήκες διαφορετικές από εκείνες της βαθιάς κρίσης που βίωσε η χώρα, η Αριστερά μπορεί να πετύχει περισσότερα.

Θέτει ως βασικό στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η οποία θα στηρίξει την ανάπτυξη και ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κρίσιμη για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών στόχων.

Η απόφαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η κριτική

Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για την επιλογή να διατηρήσει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το πολιτικό κόστος που ανέλαβε. Υποστηρίζει ότι η εναλλακτική λύση, δηλαδή η έξοδος από την ΕΕ, θα είχε βαρύτερες συνέπειες για τους εργαζομένους, τους νέους και τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την έξοδο της Ελλάδας από τα προγράμματα προσαρμογής και τη ρύθμιση του χρέους. Προς όσους επικρίνουν εκείνη την απόφαση, απαντά ότι η Αριστερά οφείλει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και αντιτίθεται στη διάλυσή της, την οποία συνδέει με τις επιδιώξεις της Ακροδεξιάς.

Η επίσκεψη στη Γαλλία και η αλληλεγγύη

Σχετικά με την επίσκεψή του στη Γαλλία, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί ότι επιθυμεί να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους νέους, στα συνδικάτα και στους πολίτες που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Χαρακτηρίζει την επίσκεψη και ως ανταπόδοση της στήριξης που είχε προσφέρει ο γαλλικός λαός στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης.

«Η Γαλλία υπήρξε πάντα ένα κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο για την Ευρώπη», σημειώνει ο κ. Τσίπρας, προειδοποιώντας για τ

Με πληροφορίες από: Newsit