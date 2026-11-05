Πιέσεις στον Τραμπ για τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ – «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω», απαντά ο πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πιέσεις για την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει ότι δεν προτίθεται να τον απομακρύνει από τη θέση του. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σήμερα Πέμπτη (05.11.2026) στο ABC News ότι, παρά τα τηλεφωνήματα που δέχεται από ανθρώπους που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον υπουργό, έχει κάθε πρόθεση να τον κρατήσει. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται εν μέσω δηλώσεων του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και σχεδίων Ρεπουμπλικανών βουλευτών για κίνηση διαδικασίας καθαίρεσης.

Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής ανταποκριτή του ABC News στην Ουάσιγκτον, Τζόναθαν Καρλ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δέχομαι αυτά τα τηλεφωνήματα, ξέρετε, σχετικά με εκείνον. Δεν καταλαβαίνω γιατί». Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε τη σταθερή του πρόθεση να διατηρήσει τον Πιτ Χέγκσεθ στο υπουργείο Άμυνας, λέγοντας: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω».

Αυτές οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο όπου, σύμφωνα με το CNN, ορισμένοι σύμμαχοι του προέδρου εκτιμούν ότι η θέση του Χέγκσεθ ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, παρά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του προέδρου.

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Οι πιέσεις για την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας ενισχύθηκαν μετά την τοποθέτηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Ο κ. Βανς υποστήριξε χθες ότι ο πόλεμος στο Ιράν ευθύνεται για τις μεγάλες απώλειες που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η δήλωση αυτή του αντιπροέδρου φαίνεται να συνδέει την απόδοση του υπουργείου Άμυνας με το εκλογικό αποτέλεσμα, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο στην κριτική που δέχεται ο Πιτ Χέγκσεθ.

Η κίνηση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κινήσει την επόμενη εβδομάδα μια διαδικασία για την παραπομπή του υπουργού Άμυνας σε ψηφοφορία καθαίρεσης. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια επίσημη προσπάθεια εντός του Κογκρέσου για την απομάκρυνση του Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η σχετική πρόταση του Τόμας Μάσι αναμένεται να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους. Πολλές πηγές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ανέφεραν ότι υπάρχει αρκετή υποστήριξη για να προχωρήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας καθαίρεσης.

Η επικύρωση νέου υπουργού και ο έλεγχος του Κογκρέσου

Ο δημοσιογράφος Τζόναθαν Καρλ ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως η επικύρωση του διορισμού ενός νέου υπουργού Άμυνας θα ήταν ευκολότερη πριν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αποκτήσουν τον έλεγχο τον Ιανουάριο, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει τις διαδικασίες για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή στο υπουργείο Άμυνας.

Προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη δηλώσει και την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ότι δεν σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον Πιτ Χέγκσεθ. Αυτή η επανειλημμένη διαβεβαίωση από τον Τραμπ υπογραμμίζει την πρόθεσή του να διατηρήσει τον υπουργό Άμυνας στη θέση του, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις από διάφορες πλευρές.

Με πληροφορίες από: Newsit