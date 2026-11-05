Με δωρεά της Πειραιώς η ανάπλαση της βόρειας όψης του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα τα εγκαίνια του έργου ανάπλασης της βόρειας όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο βρίσκεται στο Στρατόπεδο «Αλέξανδρου Παπάγου». Η υλοποίηση του έργου κατέστη δυνατή χάρη σε δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς. Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Η αρχιτεκτονική αναμόρφωση και οι συντελεστές

Το έργο της ανάπλασης της βόρειας όψης φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Βαρώτσου. Η σχεδίαση της νέας βιοκλιματικής όψης έχει ως στόχο την αισθητική αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ.

Παράλληλα με την αισθητική βελτίωση, η νέα όψη συμβάλλει στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και λειτουργικό αποτέλεσμα. Η παρουσίαση της βόρειας όψης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ευρύτερη αναμόρφωση του Υπουργείου.

Ολοκλήρωση της εξωτερικής αρχιτεκτονικής αναμόρφωσης

Με την παρουσίαση της βόρειας όψης, ολοκληρώθηκε η εξωτερική αρχιτεκτονική αναμόρφωση του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ. Η αναμόρφωση αυτή περιλαμβάνει, εκτός από τη νέα πρόσοψη, και το γλυπτό έργο του κ. Βαρώτσου, με τίτλο «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης, πραγματοποιήθηκε ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Αυτή η ανάπλαση συμπληρώνεται με τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου, καθώς και με την εγκατάσταση νέου αρχιτεκτονικού φωτισμού. Η μελέτη για τον αρχιτεκτονικό φωτισμό ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Κωνσταντίνου Βαρώτσου με την Ελευθερία Ντεκώ.

Στην εξωτερική αναμόρφωση περιλαμβάνεται επίσης και η βιοκλιματική πρόσοψη της κεντρικής εισόδου του ΥΠΕΘΑ, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σύνολο.

Ανακαίνιση εσωτερικών χώρων και οράματα για το μέλλον

Παράλληλα με τις εξωτερικές εργασίες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για το προσωπικό του Υπουργείου.

Η ανακαίνιση αποσκοπεί στη μετατροπή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε ένα από τα πιο σύγχρονα, λειτουργικά και καλαίσθητα Υπουργεία. Αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών.

Η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια

Κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στον ριζικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος συντελείται στο πλαίσιο της «Ατζέντα 2030». Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η αναμόρφωση του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ αποτελεί μέρος αυτής της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός τόνισε ότι το έργο βασίστηκε σε γενναία ιδιωτική χορηγία, συγκρίνοντας την πρακτική αυτή με ιστορικά παραδείγματα. Ανέφερε ότι, όπως πολλές φορές στην ιστορία, ακόμη και στα χρόνια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, μεγάλα έργα, όπως ο μέγας αθηναϊκός στόλος, βασίζονταν στον θεσμό της χορηγίας, δηλαδή στη δωρεά του έχοντος για το κοινό καλό.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Τράπεζα Πειραιώς, τους μετόχους της, τα στελέχη της, και ειδικότερα τον διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Χρήστο Μεγάλου, για τη χορηγία των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η χορηγία, όπως επεσήμανε, επέτρεψε τη δημιουργία της νέας όψης, επί τη βάσει των σχεδίων του Κώστα Βαρώτσου.

Το μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε ότι η ολοκλήρωση αυτού του εμβληματικού έργου αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, η δέσμευση αυτή αφορά τη συμβολή της Τράπεζας σε πρωτοβουλίες που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και διαχρονική αξία. Η ανάπλαση του κεντρικού κτιρίου, όπως ανέφερε, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο δράσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit