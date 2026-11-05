Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: «Αυτοδιοίκηση ισχυρή, όχι εξαρτημένη από το επιτελικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απηύθυνε ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού συνεδρίου που ξεκίνησε το πρωί της ίδιας ημέρας. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του κόμματός του για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Κριτική για το συγκεντρωτικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη διαχρονική σχέση του ΠΑΣΟΚ με την Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας τη βασική πολιτική του πεποίθηση ότι «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ελλάδα χωρίς ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και χωρίς ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη». Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι οι δήμοι βιώνουν τις συνέπειες ενός βαθιά συγκεντρωτικού κράτους τα τελευταία επτά χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Αυτοδιοίκηση «ως εκτελεστικό μηχανισμό κυβερνητικών επιλογών». Αυτή η προσέγγιση, όπως είπε, έχει οδηγήσει στην αφαίρεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων από τους δήμους, επηρεάζοντας τομείς όπως η διαχείριση υδάτων, απορριμμάτων, ενέργειας και πολεοδομιών.

Η υπουργική απόφαση για τους παιδικούς σταθμούς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ειδικότερα στην πρόσφατη υπουργική απόφαση που αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Στο πλαίσιο της κριτικής του, απηύθυνε ευθεία πρόκληση προς την κυβέρνηση, διερωτώμενος τους στόχους αυτής της απόφασης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε: «Τι προσπαθείτε να πετύχετε; Να δώσετε και άλλα προνόμια στους ιδιώτες εις βάρος των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, που αφορούν τους φτωχότερους και πιο αδύναμους Έλληνες;».

Οικονομική ασφυξία και χρηματοδοτικό κενό

Στο οικονομικό σκέλος της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη θεσμική αποδυνάμωση και την οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημείωσε ότι το λειτουργικό χρηματοδοτικό κενό των ΟΤΑ αγγίζει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει μηδενική αύξηση για τους δήμους, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση. Αυτή η πρόβλεψη, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης.

Παρακράτηση εσόδων και εξάρτηση από την κεντρική εξουσία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρακρατεί έσοδα που θα έπρεπε να κατευθύνονται στους δήμους. Συγκεκριμένα, ανέφερε την παρακράτηση εσόδων από το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων. Επιπλέον, υποστήριξε ότι οι δήμοι αποκλείονται από το Τέλος Ανθεκτικότητας.

Ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση: «Πρακτικά σας θέλουν εξαρτημένους από την κεντρική εξουσία. Όχι Αυτοδιοίκηση για την Αυτοδιοίκηση αλλά Αυτοδιοίκηση εξαρτημένη από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη», για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί.

Οι πέντε δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέλαβε πέντε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της μελλοντικής διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη από αυτές τις δεσμεύσεις αφορά την επίτευξη πραγματικής οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθεται για την Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα περιορίζεται μόλις στο 3,4%. Για να καταδείξει τη διαφορά, παρέθεσε παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι στην Ισπανία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 15%, στην Πορτογαλία το 17% και στη Γαλλία το 20%. Δεσμεύτηκε για την πλήρη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων, με στόχο «να σταματήσει η παρακ...».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis