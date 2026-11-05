Ο Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της MRB, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να εξασφαλίζει αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα. Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (5/11) στο Open, ο κ. Μαύρος υπογράμμισε ότι για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης απαιτείται ποσοστό κοντά στο 37%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας συνεχίζουν να επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Δεν προκύπτει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία

Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος, τόνισε ότι με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, δεν προκύπτει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, το απαιτούμενο ποσοστό θα πρέπει να είναι κοντά στο 37%.

Ο κ. Μαύρος υπογράμμισε ότι η επίτευξη αυτού του ποσοστού δεν είναι εύκολη αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και τα υπάρχοντα νούμερα. «Υπάρχουν εφικτά και μη εφικτά πράγματα. Με τα σημερινά νούμερα και με τη σημερινή κατάσταση, αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους γύρω στο 37% και κάτι. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Η επίδραση της ακρίβειας και οι δηλώσεις των κομμάτων

Στην ανάλυσή του, ο Δημήτρης Μαύρος αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της ακρίβειας και των προβλημάτων της καθημερινότητας, επισημαίνοντας ότι αυτά εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνουν το τοπίο των δημοσκοπήσεων και τις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος.

Παράλληλα, ο κ. Μαύρος σχολίασε τις δημόσιες τοποθετήσεις των κομμάτων σχετικά με τις εκλογικές τους επιδόσεις. Κάλεσε τα κόμματα να αποφεύγουν τις δεσμεύσεις που δεν συμβαδίζουν με τα δημοσκοπικά δεδομένα, προτρέποντάς τα να είναι πιο ρεαλιστικά στις εκτιμήσεις τους. «Επίσης δεν πρέπει τα κόμματα να αυτοεγκλωβίζονται. Δεν μπορεί ένα κόμμα με Χ ποσοστά να λέει ότι εγώ θα κερδίσω έστω και με μία ψήφο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να αναθεωρεί αυτή τη στάση.

Η «παύση» της ΕΛΑΣ μετά τη ΔΕΘ και το ζήτημα της κοστολόγησης

Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB αναφέρθηκε και στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Σύμφωνα με την εκτίμησή του, μετά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, καταγράφηκε μια υποχώρηση του αρχικού ενθουσιασμού που είχε παρατηρηθεί για το κόμμα. Ο κ. Μαύρος περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Μετά τη ΔΕΘ, η ΕΛΑΣ έπαθε ένα θέμα. Σαν να έπαθε η καρδιά μια παύση μετά τον πρώτο ενθουσιασμό».

Την εικόνα αυτή τη συνέδεσε με τη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από την κοστολόγηση των προτάσεων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ. Ο κ. Μαύρος υπογράμμισε την ανάγκη οι πολίτες να λαμβάνουν σαφείς εξηγήσεις για τα οικονομικά στοιχεία. «Όταν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει ότι τα 7,3 δισ. αφορούν την τετραετία και την άλλη μέρα ο κ. Κουτεντάκης λέει ότι τα 7,3 δισ. είναι ανά έτος, δεν είναι οικονομολόγοι έξω οι άνθρωποι, θέλουν να καταλαβαίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας περαιτέρω την κατάσταση για τον πρώην πρωθυπουργό, ο Δημήτρης Μαύρος πρόσθεσε ότι «Ο κ. Τσίπρας, με αυτό που έγινε στη ΔΕΘ, αναμετράται ξανά με τον ίδιο του τον εαυτό».

Το ΠΑΣΟΚ και η έμφαση στο πρόγραμμα

Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο επικεφαλής της MRB σημείωσε ότι η έμφαση που δίνεται στο πρόγραμμα του κόμματος μπορεί να έχει θετική επίδραση στην εκλογική του εικόνα. Η προσήλωση στην παρουσίαση συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τη θέση του κόμματος στην προτίμηση των ψηφοφόρων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis