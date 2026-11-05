Ξεκινά η μάχη της διαδοχής στους MAGA μετά την εκλογική ήττα του Τραμπ

Η σαρωτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 έχει αλλάξει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού όσον αφορά τη διαδοχή του για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η βαριά αυτή ήττα των Ρεπουμπλικανών, η οποία οδήγησε στην απώλεια τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, επηρεάζει άμεσα τους πολιτικούς σχεδιασμούς στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Φαίνεται πως το «δαχτυλίδι» του Τραμπ προς τον διάδοχό του έχει καταστεί ανεπιθύμητο, καθώς, όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα της κάλπης, όσοι Ρεπουμπλικανοί τήρησαν αποστάσεις από τον αντιδημοφιλή αμερικανό πρόεδρο ευνοήθηκαν εκλογικά.

Τα νέα δεδομένα στην κούρσα για το 2028

Η πολύ κακή εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η απώλεια και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, έχει ανοίξει για τα καλά τη συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον, η συζήτηση επικεντρώνεται στο ποιος θα λάβει το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Σύμφωνα με τη φημολογία, αρκετά πρόσωπα ακούγονται ως ενδεχόμενοι διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι ενδεχόμενοι διεκδικητές του χρίσματος

Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται για τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος των Ρεπουμπλικανών, ξεχωρίζουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος μέχρι πρότινος θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για το χρίσμα, βρίσκεται πλέον σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Άξια προσοχής είναι και η τοποθέτηση του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις, ο οποίος δύναται να μπει στο κάδρο για τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος. Οι πολιτικοί σχεδιασμοί των Ρεπουμπλικανών επηρεάζονται σημαντικά από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση.

Η δύσκολη θέση του Τζέι Ντι Βανς

Ο 42χρονος αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο να συνδεθεί πολιτικά με την εκλογική ήττα της κυβέρνησης. Μέχρι πρόσφατα, η πολιτική του παρουσία ήταν ταυτισμένη με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία.

Ο Βανς πραγματοποίησε συγκεντρώσεις σε αμφίρροπες πολιτείες, υποστηρίζοντας την κυβέρνηση. Ωστόσο, η σαρωτική ήττα έχει αλλάξει τα δεδομένα, καθιστώντας την προσπάθεια πολιτικής διαφοροποίησης από έναν εν ενεργεία πρόεδρο ιδιαίτερα δύσκολη για τον αντιπρόεδρό του.

Η προσπάθεια αποστασιοποίησης του Βανς

Την Τετάρτη, 04.11.2026, μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών, ο Τζέι Ντι Βανς επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από το αποτέλεσμα. Απέδωσε την ήττα στον αντιδημοφιλή πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης-μανιφέστο στην πλατφόρμα X.

Στην ανάρτησή του, εξαπέλυσε και μια έμμεση αιχμή με αποδέκτη τον Τραμπ, μολονότι δεν τον αμφισβήτησε ευθέως. Συγκεκριμένα, έγραψε με νόημα: «Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα 6 χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα κόστος που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Όλοι όμως ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού πάμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί».

Με πληροφορίες από: Newsit