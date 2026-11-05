Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε το ενδεχόμενο προανακριτικής για τον Αλέξη Τσίπρα

Κατηγορηματικά αρνητικός στο ενδεχόμενο να στηρίξει η Νέα Δημοκρατία τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Αλέξη Τσίπρα και τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι του 2019, εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11) ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι το κυβερνών κόμμα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στο σχετικό αίτημα που έχει καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Η ξεκάθαρη θέση της Νέας Δημοκρατίας

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε με σαφήνεια επί του θέματος της προανακριτικής επιτροπής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία για τη διερεύνηση των Ποινικών Κωδίκων του 2019 και της εμπλοκής του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

«Απαντώ καθαρά. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία προανακριτικών, ποινικοποίησης ενός πολύ σημαντικού πολιτικού θέματος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Με αυτή τη δήλωση, η κυβερνητική πλευρά οριοθετεί τη στάση της, αποκλείοντας τη συμμετοχή της σε ενέργειες που αφορούν την ποινικοποίηση πολιτικών ζητημάτων, όπως τα χαρακτήρισε.

Το αίτημα της Ελληνικής Λύσης

Το ζήτημα της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής τέθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Το αίτημα του κ. Βελόπουλου αφορά συγκεκριμένα τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, και τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν κατά το καλοκαίρι του 2019. Η Ελληνική Λύση ζητά τη διερεύνηση των συνθηκών και των αποφάσεων που οδήγησαν στην ψήφιση αυτών των κωδίκων.

Η πρωτοβουλία του Κυριάκου Βελόπουλου αποτελεί ένα πολιτικό θέμα που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, καθώς αφορά σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο ως προς τη στάση της πλειοψηφίας της Βουλής απέναντι σε αυτό το αίτημα.

Οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση προανακριτικής

Για να συγκροτηθεί μια προανακριτική επιτροπή στη Βουλή, απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 30 βουλευτών. Αυτός ο αριθμός υπογραφών είναι απαραίτητος για την κατάθεση του σχετικού αιτήματος και την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η Ελληνική Λύση, ως κοινοβουλευτική ομάδα, διαθέτει 11 βουλευτές.

Ο αριθμός των 11 βουλευτών δεν επαρκεί για την κατάθεση του αιτήματος χωρίς την υποστήριξη βουλευτών από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες ή ανεξάρτητων βουλευτών. Η κατηγορηματική άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών για τη συγκρότηση της επιτροπής, δεδομένου ότι η ΝΔ αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.

Το πλαίσιο των Ποινικών Κωδίκων του 2019

Το επίδικο θέμα αφορά τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι του 2019. Οι αλλαγές αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και αντιπαραθέσεων στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η πρόταση για προανακριτική επιτροπή επιδιώκει να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν αυτές οι νομοθετικές μεταβολές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε σε ένα «πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα», υπογραμμίζοντας την πολιτική διάσταση του ζητήματος των Ποινικών Κωδίκων. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως εκφράστηκε από τον κ. Μαρινάκη, δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να μην εμπλακεί σε διαδικασίες που θεωρεί ότι ποινικοποιούν πολιτικές αποφάσεις, διαχωρίζοντας έτσι τη θέση της από το αίτημα της Ελληνικής Λύσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis