Η γαλλική Βουλή απέρριψε τον προϋπολογισμό του 2027, σε αδιέξοδο η χώρα

Οι γάλλοι βουλευτές απέρριψαν χθες Τετάρτη το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε πρώτη ανάγνωση, μια εξέλιξη που παρατείνει το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα. Η καταψήφιση του κειμένου έγινε από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτών της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Το γεγονός αυτό λαμβάνει χώρα λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας.

Η καθολική απόρριψη του προϋπολογισμού

Η απόφαση για την απόρριψη της πτυχής των εσόδων του σχεδίου προϋπολογισμού ελήφθη με 458 ψήφους κατά, καμία υπέρ και δύο αποχές. Αυτό το αποτέλεσμα υπογραμμίζει το τεταμένο κοινωνικοοικονομικό κλίμα που επικρατεί στη Γαλλία. Η αντιπολίτευση εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις επιλογές της γαλλικής κυβέρνησης, ενώ ακόμα και οι βουλευτές που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν τη λύπη τους για την πλήρη αποδιάρθρωση του κειμένου.

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό διήρκεσε περίπου δέκα ημέρες, χαρακτηριζόμενη από έναν ενίοτε ασυνάρτητο διάλογο. Η καθολική καταψήφιση, ακόμα και από την παράταξη που στηρίζει τον πρόεδρο, αποτελεί ένα νέο επεισόδιο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού σε μια Βουλή που στερείται πλειοψηφίας. Αυτή η κατάσταση προέκυψε μετά τη διάλυση της Βουλής που αποφάσισε ο πρόεδρος Μακρόν το 2024.

Η πορεία του νομοσχεδίου και οι επόμενες κινήσεις

Μετά την απόρριψη από την Εθνοσυνέλευση, το κείμενο του προϋπολογισμού αναπέμπεται στη Γερουσία στην αρχική του εκδοχή. Η εξέτασή του από το ημικύκλιο της Γερουσίας αναμένεται να ξεκινήσει από τις 20 Νοεμβρίου. Αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την εξεύρεση μιας λύσης στο δημοσιονομικό αδιέξοδο.

Το γραφείο του πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, θέλησε να καθησυχάσει σχετικά με την πορεία του νομοσχεδίου, δηλώνοντας ότι η ώρα του συμβιβασμού θα έρθει «μετά». Συγκεκριμένα, αναβλήθηκε για τον «Δεκέμβριο» η πιθανή εναρμόνιση της εκδοχής της κυβέρνησης με αυτή που θα προκύψει από τη Γερουσία. Αφού επιτευχθεί αυτή η εναρμόνιση, το κείμενο θα σταλεί ξανά στη Βουλή για νέα ανάγνωση, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος και να εγκριθεί ο προϋπολογισμός.

Οι στόχοι του προϋπολογισμού και η οικονομική κατάσταση

Ο προϋπολογισμός του 2027 θεωρείται ο τελευταίος της προεδρίας Μακρόν και είχε ως θεωρητικό στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ για το έτος αυτό. Ο στόχος αυτός ήταν μια προσπάθεια να μειωθεί το έλλειμμα από το 5,4% που καταγράφεται φέτος. Η γαλλική Εθνοσυνέλευση, με την απόφασή της, «ακρωτηρίασε» ουσιαστικά αυτόν τον προϋπολογισμό, καθιστώντας την επίτευξη των αρχικών στόχων εξαιρετικά δύσκολη.

Η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς το χρέος και το έλλειμμα της χώρας συγκαταλέγονται ανάμεσα στα υψηλότερα στην Ευρώπη. Αυτή η δημοσιονομική αδυναμία αποτελεί πηγή ανησυχίας και προσθέτει πίεση στην κυβέρνηση για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων. Η απόρριψη του προϋπολογισμού επιδεινώνει περαιτέρω την εικόνα της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας.

Μέτρα περιστολής δαπανών και οικονομικές επιδόσεις

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Εθνοσυνέλευση, πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα περιστολής δαπανών απαλείφθηκαν από τους βουλευτές. Μεταξύ αυτών ήταν η κατάργηση των εκπτώσεων φόρων για τους συνταξιούχους και τους οργανισμούς, καθώς και η αύξηση των φόρων για τις μεγάλες εταιρείες. Αυτές οι αλλαγές αποδυνάμωσαν περαιτέρω το αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού και τους στόχους του για τη μείωση του ελλείμματος.

Οι συνομιλίες για τον προϋπολογισμό διεξάγονται σε ένα περιβάλλον άσχημων οικονομικών επιδόσεων. Το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το ΑΕΠ της Γαλλίας σημείωσε νέα υποχώρηση κατά 0,1%. Ο υπουργός Προϋπολογισμού, Νταβίντ Αμιέλ, τόνισε ότι η παρούσα κατάσταση καθιστά επιβεβλημένη την εφαρμογή περισσότερων μέτρων περιστολής δαπανών από αυτά που προέβλεπε το αρχικό κείμενο, τα οποία ανέρχονταν σε 43 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος στο 5%.

Ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους

Οι οικονομικές προκλήσεις της Γαλλίας εντείνονται από την πρόσφατη αύξηση του κόστους δανεισμού του γαλλικού δημοσίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, το κόστος αυτό έχει απογειωθεί, αντανακλώντας τις αυξημένες ανησυχίες των αγορών για τη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τους πολιτικούς και κοινωνικούς διχασμούς που παρατηρούνται στη Γαλλία, οι οποίοι προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας.

Η αδυναμία έγκρισης ενός προϋπολογισμού που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το υψηλό έλλειμμα και χρέος, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της οικονομίας, δημιουργεί ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον για την κυβέρνηση Μακρόν. Η αναζήτηση συμβιβασμού και η επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένουν οι κύριες προκλήσεις για τη Γαλλία τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki