Ο Πιτ Χέγκσεθ στο επίκεντρο των επικρίσεων μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων και των επικρίσεων, καθώς αναζητείται εξιλαστήριο θύμα για την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές. Ο χειρισμός του πολέμου στο Ιράν έχει αναγνωριστεί ως βασικός παράγοντας της εκλογικής αποτυχίας, με αποτέλεσμα ο Χέγκσεθ να αντιμετωπίζει πλέον σφοδρές αντιδράσεις ακόμα και από στελέχη του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Οι πιέσεις για την εκλογική ήττα και ο ρόλος του υπουργού Άμυνας

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές έχει προκαλέσει εσωτερικές αναταράξεις, με τον πόλεμο στο Ιράν να αποτελεί το κύριο σημείο τριβής. Τόσο οι ψηφοφόροι όσο και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν επισημάνει τον πόλεμο ως καθοριστικό παράγοντα για το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το κλίμα, ο Πιτ Χέγκσεθ, ως υπουργός Άμυνας, βρίσκεται στο στόχαστρο για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη στρατιωτική σύγκρουση.

Οι πιέσεις εναντίον του Χέγκσεθ εντείνονται, φτάνοντας στο σημείο να έχει κατατεθεί πρόταση για την παραπομπή του σε διαδικασία καθαίρεσης. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει το βάθος της δυσαρέσκειας εντός του κόμματος και την αναζήτηση ευθυνών για την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου.

Αιχμηρές δηλώσεις από στελέχη του κόμματος

Η κριτική προς τον Πιτ Χέγκσεθ δεν προέρχεται μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο CNN ότι «ο πόλεμος αποτέλεσε πρωτίστως μια επιχείρηση υπό την ηγεσία του υπουργείου Πολέμου, επειδή επιλέξατε να καταφύγετε σε στρατιωτική δράση για την επίλυση ενός ζητήματος εξωτερικής πολιτικής».

Ακόμη πιο καυστικός εμφανίστηκε ένας Ρεπουμπλικανός με στενές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος επίσης μίλησε στο CNN. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εάν ο πρόεδρος θέλει πραγματικά να αναλάβει κάποιος την ευθύνη, αυτός είναι ο Πιτ Χέγκσεθ». Πρόσθεσε δε ότι ο υπουργός Άμυνας «είτε υπήρξε ανειλικρινής είτε έκανε λανθασμένες εκτιμήσεις – και κανένα από τα δύο δεν είναι αποδεκτό – σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα, τους στόχους και τις επιδιώξεις από την αρχή του πολέμου».

Η αμφισβήτηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Στις αυξανόμενες επικρίσεις προστέθηκε και η δημόσια αμφισβήτηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Την Τετάρτη, ο Βανς εξέφρασε ανοιχτά τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο άξιζε ο πόλεμος στο Ιράν. Υποστήριξε μάλιστα ότι η στρατιωτική σύγκρουση κόστισε στους Ρεπουμπλικανούς τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενισχύοντας το επιχείρημα ότι ο πόλεμος ήταν καθοριστικός για την εκλογική ήττα.

Η δήλωση του αντιπροέδρου αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον Πιτ Χέγκσεθ, καθώς προέρχεται από ένα από τα υψηλότερα κλιμάκια της αμερικανικής κυβέρνησης και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, φανερώνοντας την έκταση της εσωτερικής διαφωνίας.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Παρά τις έντονες πιέσεις και τις δημόσιες επικρίσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον υπουργό Άμυνας. Ερωτηθείς την Τετάρτη εάν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Πιτ Χέγκσεθ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά».

Ωστόμως, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον Χέγκσεθ ως έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν. Χαρακτηριστικά, στις 23 Μαρτίου είχε δηλώσει: «Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε και είπε: “Ας το κάνουμε, γιατί δεν μπορείς να τους επιτρέψεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο”». Αυτές οι προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στην τρέχουσα συζήτηση γύρω από τις ευθύνες για τον πόλεμο και την εκλογική ήττα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis